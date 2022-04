50 ans de Port-la-Forêt : émission spéciale ce mercredi 6 avril en direct de Port-La-Forêt de 10h00 à 12h30

Emission spéciale ce mercredi 6 avril en direct de Port La Forêt de 10h à 12h30 à l’occasion des 50 ans de Port La Forêt, le port de plaisance de la Forêt Fouesnant. L’occasion également d’évoquer le Tour du Finistère à la voile qui se déroulera du 25 au 30 juillet prochain

Emission animée par Nicolas Rohel et Jérôme Lebreton

Le jeu "Cap ou pas pas ?" de 11h10 à 11h40 avec la participation du skipper Jean Le Cam

Port-la-Forêt : En 1956, c'est une grève sauvage au bord d'une anse proche de La Forêt-Fouesnant, juste peuplée de parc à huitres ou d'anciens parcs à moules. L'ancien cofondateur et directeur de l'École de voile des Glénans, Henri Desjoyeaux, repère ce site et décide de s'y installer. Avec sa femme, il achète le terrain et y installe le premier chantier de gardiennage de bateaux de plaisance. Outre l'hivernage sous hangar, il étend l'activité à la réparation, l'entretien, la peinture et les vernis.

Le développement de cette activité accueille des voiliers de Port-Manech à Loctudy ; aussi au milieu des années 1960, le schéma d'aménagement du territoire initié par la DATAR préconise la création d'un port de plaisance. Henri Le Rest (Maire de La Forêt-Fouesnant), assisté du fondateur de l’Ecole des Glénan, Henri Desjoyeaux, des architectes Jean Le Berre et Jean Le Couteur initiera le projet, avec le soutien d'Olivier Guichard : deux volets sont prévus, creusement d'un port en eau profonde, pour combler les marais en fond de l'anse du Gouerou à l'est, le financement s'équilibrant par la construction de villas sur les remblais, en particulier une "ville close" sur l'îlot Skoen établi au centre de l'anse.

Les travaux de dragage commenceront en 1970, pour creuser le bassin du port, et réaliser les enrochements ; par contre, l'opposition de résidents, au nom de la protection des sites, bloque l'édification des logements prévus ; les terrains en retrait des enrochements resteront longtemps en friche...

Inauguré en 1972, le port compte alors 600 mouillages. Les pontons initiaux sont arrachés par la tempête de 1987 ; de nouvelles rangées de pontons sont alors ré-implantées sur pieux, dans un autre alignement…

Port-la-Forêt se développe -une deuxième tranche de pontons est établie à l'occasion d'un agrandissement..- avec l'implantation d'une ligne de pontons lourds à l'extérieur pour les pécheurs locaux et les vedettes de passagers à destinations des Glénan- et enfin, pour accompagner le développement du Pôle de Course au large, une dernière extension pour créer un bassin profond capable d'accueillir les 60 pieds IMOCA du Vendée Globe. Port-La-Forêt devient la première marina en eau profonde de la région.

En 2020, Port-la-Forêt dispose de plus de 1 200 places, dont 1080 sur des pontons refaits à neuf. Le temps d'attente pour obtenir une place pour un plaisancier est de 10 ans. Le Marina Park est un port à sec disposant de 120 places sur rocks métalliques.

En 2021 des travaux d'extension de l'aire de carénage et de stockage sont réalisés afin de porter la surface de carénage à 3 ha et la capacité de stockage à environ 100 bateaux

Port-la-Forêt

Port-la-Forêt est le port de plaisance de La Forêt-Fouesnant. Il est l’un des ports plus importants de Bretagne, réputé comme un haut lieu de la course au large.

Situé au cœur de la baie de La Forêt, face à l’archipel des Glénan, Port-la-Forêt offre une vue exceptionnelle sur un site naturel et protégé.

Port-la-Forêt est le port de tous les marins : plaisanciers, pêcheurs et skippers professionnels s’y côtoient. Il compte 1130 places à flot qui accueillent des bateaux de toutes tailles dont les impressionnants voiliers de course : les célèbres 60 pieds.

La baie de La Forêt est le cadre idéal pour la préparation à la course au large. Les plus grands navigateurs du monde s’y entraînent toute l’année tels François Gabart, Armel Le Cléac’h, Samantha Davies, Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam et bien d’autres.