Comme à chaque début d'automne, les passionnés de nature et les amateurs de jardinage se retrouvent aux Jardins Fruitiers de Laquenexy pour la traditionnelle Fête des Jardins et des Saveurs du 8 au 10 octobre 2021.

59ème Fête des Jardins et des Saveurs, aux jardins fruitiers de Laquenexy

Du vendredi 8 octobre au dimanche 10 octobre 2021, les Jardins Fruitiers organisent la Fête des Jardins & des Saveurs en accueillant plus d'une soixantaine d'exposants, fiers de vous présenter leurs savoir-faire. Chaque visiteur peut trouver son compte en fouillant les stands des exposants, découvrir de nouvelles plantes pour embellir son jardin ou son balcon, des outils plus adéquats que ceux qu'il possède déjà. Les objets de décoration ne sont pas en reste et chacun pourra découvrir la perle rare qui conviendra parfaitement à son petit bout de terre. Les visiteurs pourront également repartir avec les douceurs proposées par les exposants de produits du terroir.

Croquez, respirez !

Sur près de 4 hectares, les jardiniers et arboriculteurs mettent à l'honneur la collection de pomme des Jardins Fruitiers, avec une installation sur la thématique de la quête de la pomme d'or (11e des 12 travaux d'Hercule). Une mosaïque de pomme représentant Astérix est présentée au public, ainsi qu'une série de pommes marquées. Tout le jardin se pare de ses plus beaux atours d'automne et s'embellit de courges, d'asters, de chrysanthèmes.

affiche © Radio France

Un évènement France Bleu, avec au programme :

> L'Arbre Nomade – Cie des Quatre Saisons

Samedi et dimanche de 14h00 à 15h30 et de 16h00 à 17h45

L'Arbre nomade, voyage pour découvrir, mais surtout pour rencontrer... des grandes personnes, bien sur, mais il aime particulièrement rencontrer les enfants. A leur contact, il se régénère, ça lui donne la force et le courage de continuer sa route. Un manège plein de poésie !

De 2 à 12 ans.

> L'Envol - Cie la GiGoGne

Dimanche à 11h30, 14h45 et 17h00

Une acrobate évolue sur un trapèze, comme un oiseau, elle est en perpétuelle interaction avec une conteuse. L'oiseau, personnage à part entière, raconte une histoire de liberté et de bonheur.

Tout public

> Atelier Super Papier - Sarah Poulain

Samedi de 13h00 à 15h30 et de 16h00 à 18h30 et dimanche de 11h00 à 13h30 et de 14h30 à 17h00

Atelier de créations artistiques en papier pour les enfants

> Rue Bamboche - Déambulations musicales

Vendredi et samedi

> La Fanfare Couche-Tard - Déambulations musicales

Dimanche

Horaires d'ouverture :

Vendredi 8 octobre de 14h00 à 19h00 ;

Samedi 9 octobre de 10h00 à 19h00 ;

Dimanche 10 octobre de 10h00 à 18h00.

Tarifs : 7 € - tarif réduit : 5€ - Gratuit pour les - de 16 ans

N'hésitez pas à réserver vos billets en ligne.

Restauration possible sur place - Les chiens ne sont pas admis sur le site - Le port du masque est obligatoire - Jauge limitée dans les espaces clos - Le protocole sanitaire est respecté.

Renseignements :

Jardins Fruitiers de Laquenexy

4 rue Bourger et Perrin 57530 LAQUENEXY

Tél. 03 87 35 01 00

Courriel : jardins-fruitiers@moselle.fr

Site internet : www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com