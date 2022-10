6ème Festival International du film fantastique de Menton

Voilà une sortie fantastique ! Pendant trois jours, le Festival International du film fantastique à Menton propose des projections, notamment d'avant-première, et des rencontres avec des acteurs. Tout se passe au Palais de l'Europe.

19 films courts, deux long métrages (Spleen, en exclu mondiale) et une série produite par TF1 (en avant-première) sont en compétition pour cette sixième édition du festival Mentonnais. On peut voir les fictions qui sont projetées, mais aussi rencontrer des comédiens, réalisateurs, techniciens et producteurs. Un festival open, on peut demander des autographes et échanger. Fantastique on vous a dit !

Voir Prométhée avant tout le monde

Prométhée, réalisée par Christophe Campos (Plan B, La Loi de Murphy) sera proposée à la télé seulement en 2023. Une nouvelle série événement dont on pourra voir les premières images avant tout le monde jeudi 27 octobre à 21h pour ouvrir le festival. En présence du réalisateur.

Le casting annonce déjà le succès : Camille Lou (Les Combattantes, Le Bazar de la Charité), Odile Vuillemin (Profilage, L'Emprise, Les Innocents),notamment.

Odile Vuillemin partage l'affiche avec Camille Lou dans Prométhée © Maxppp - Franck Castel

Le pitch ? Une adolescente de 17 ans sort miraculeusement d'un accident de voiture... mais sans souvenir. La seule chose qu'elle possède, un étrange prénom : Prométhée.

Spleen en exclu mondiale!

Le long-métrage Spleen de Fabien Carrabin (qui joue aussi dedans), est projeté vendredi 28 octobre.

Le film Spleen n'a jamais été projeté nulle part dans le monde, c'est une exclu incroyable pour le Festival de Menton

Ce film nous replonge dans le confinement. Un quadragénaire occupe ses journées entre sport, activités culturelle et discussions au téléphone avec Franck son seul ami. Mais un matin il découvre sous la bouche de ventilation de sa cuisine une vieille pièce de monnaie.

Des people dans le jury

Dans le jury, il y a plusieurs célébrités. On va retrouver Ambroise Michel et pleurer sur la fin (bientôt!) de Plus belle la vie dans quoi il est Rudy Torres. Thomas Jouannet (Le Silence de la mer, Nina), Flavie Péan (Loin du périph, Grande École) Mark Grosy (Interpol, Tropiques criminels) seront aussi là.

Armelle Deutsch vient aussi passer quelques moments au Festival de Menton

A noter (aussi) la venue d'Armelle Deutsch. Elle a joué dans le Placard avec Daniel Auteuil et Gérard Depardieu, La Chance de ma vie avec Virginie Efira. Sur TF1, on l'a vu dans Entre deux mères avec Odile Vuillemin et dans les séries Crimes parfaits et Léo Matteï.

Une masterclass avec Elisa Sergent

Elisa Sergent (Demain nous appartient) est aussi dans le jury.

Elle donnera d'ailleurs une masterclass jeudi à 17h à la bibliothèque municipale aux côtés de Guillaume Levil qui est scénariste et Christophe Campos, le réalisateur de Prométhée.

Elisa Sergent qui joue Valérie Meyriel dans Demain nous appartient donnera une masterclass

Combien ça coûte?

Le bon plan #pouvoirdachat c'est de prendre un pass du Festival, qui permet d'assister aux 8 séances annoncées pour 16 €.

Sinon, la séance est à 6€.