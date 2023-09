A Elne, on enlève le béton pour transformer des parkings en potagers de quartier

L'hiver dernier la Place du Planiol à Elne était encore un parking qui pouvait accueillir une dizaine

de voitures.

En avril, les habitants du quartier et la mairie se sont mis d'accord pour enlever le béton et créer ici un potager partagé. A la place du bitume, il y a aujourd'hui du sorgo, des courges de la menthe sur une parcelle de 200 m2 gérée par les habitants du quartier. Ecoutez !

Le potager du Planiol à Elne © Radio France - David Rochier

Et si Elne était en train d'inventer la ville de demain ? Ce retour de la nature en centre-ville permet de lutter contre la perméabilisation des sols, de créer dans la ville des îlots de fraicheur, de renouer le lien social dans le quartier et aussi de produire en permaculture des légumes à partager entre les habitants qui s'occupent par exemple d'arroser le potager avec les eaux grises.

C'est sur la place du Planiol que l'on a donné rendez-vous à André Trives, maraîcher en permaculture. Il est à l'origine de cette initiative et avec les habitants du quartier, il nous explique comment le projet s'est mis en place.

Kevin Benamirouche le chef d'Idea à Elne

Pas très loin de la Place du Planiol, le chef Kevin Bénamirouche a ouvert il y a deux ans "Idea", un restaurant qui vient d'être remarqué par le Gault et Millau : "Kevin Benamirouche, au bon parcours complet, offre une cuisine moderne qui se débarrasse des codes pour montrer imagination et savoir-faire". Pour les fruits les herbes aromatiques ou les légumes Kevin se fournit chez André Trives. Il cuisine local et créé des assiettes d'exception comme ce dessert autour de l'agastache, une plante anisée, écoutez !