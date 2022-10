A l'envers à l'endroit au Théâtre de la Licorne

Un conte à l'envers, pour aller de l'avant

Et si Blanche-Neige était un garçon rêvant au jour où une vaillante et fière princesse tomberait amoureuse de lui ? A l'envers à l'endroit, joué au Théâtre de la Licorne de Cannes vendredi 4 novembre à 10h30 et 15h inverse la vapeur, dans une expérience insolite.

Un petit théâtre de l'oreille

Le public est muni de casque audio. Face à nous, deux artistes. L'un est comédien, conte, raconte et l'autre bruitiste. Avec micro, bouteille d'eau, quelques ustensiles de cuisine il met en son ce que l'on raconte. Bluffant!

Un petit théâtre de l'oreille où les idées, larges n'ont plus envers ni endroit. Et une question actuelle : les stéréotypes de genre.

De 4 à 6€

