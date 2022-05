A l'occasion de la fête de la radio 2022, France Bleu Périgord vous ouvre ses portes

A l'occasion de la fête de la radio, ce vendredi 3 juin 2022, France Bleu Périgord organise sa Journée Portes ouvertes pour découvrir les coulisses, rencontrer l'équipe et admirer la fresque "Ondes pariétales" réalisée pour les 40 ans de la radio.

Vendredi 3 juin 2022, à l'occasion de la fête de la radio, France Bleu Périgord vous ouvre ses portes de 9h à 12h et de 14h à 17h, pour découvrir les coulisses de votre radio et les différents métiers qui la composent : chargées d'accueil, animateurs, journalistes, techniciens, agent de gestion, responsables de services. Vous pourrez aussi rencontrer l'équipe et assister à des émissions en direct ou à des enregistrements. C'est l'occasion de voir en live comment la radio vous accompagne au quotidien.

Journée Portes ouvertes à France Bleu Périgord vendredi 3 juin 2022 © Radio France - Lionel Bechadergue

Tout au long de la journée, gagnez sur France Bleu Périgord l'enceinte Bluetooth micro vintage de France Bleu Périgord et des goodies vous seront remis lors de votre venue dans les locaux de la radio.

La fresque "Ondes pariétales" pour les 40 ans de France Bleu Périgord

Lors de cette visite guidée, vous pourrez admirer la fresque « Ondes pariétales » inspirée par la préhistoire et réalisée par le graffeur Lasco dans les locaux de France Bleu Périgord, le 1er évènement des grands rendez-vous 2022 des 40 ans de France Bleu Périgord.

Journée Portes ouvertes de France Bleu Périgord vendredi 3 juin 2022 de 9h à 12h et de 14h à 17h. Venez nombreux !