A l'occasion du passage du Tour de France, le 22 juillet, France Bleu organise un événement exceptionnel

Imaginez...

ⓘ Publicité

Un peloton de 500 cyclistes, aux couleurs du maillot collector offert par France Bleu Belfort Montbéliard, qui se fait applaudir par la foule en délire entre Belfort et le sommet du Ballon d'Alsace, sur les routes officielles empruntées par les coureurs quelques heures plus tard. Un moment magique à ne pas manquer.

Pas de chronomètre, pas de pression, il ne s'agit pas d'une compétition mais d'une expérience unique que chacun pourra vivre à son rythme.

Le jour J, samedi 22 juillet à partir de 8h00, nous vous donnons rendez-vous sur la place d'Armes à Belfort pour retirer votre maillot collector. Le départ sera donné à 9h00 et hop, c'est parti pour 30 km de folie !

Dès lors que vous possédez un vélo en état, que vous êtes âgé de 13 ans, et que vous participez avec bonne humeur, le Ballon n'attend que vous !

On connait tous cette expression : "après l'effort, le réconfort " et bien France Bleu Belfort Montbéliard ne dérogera pas à la règle ! Une fois arrivé au sommet, il faut reprendre des forces ! Après ce bel effort, ravitaillement et moments conviviaux vous attendent !

loading

Tour de France au Ballon d'Alsace © Maxppp - Simon Daval

Règlement et autorisation pour les mineurs

Avant d'enfiler les casques et de monter sur les vélos, jetez un œil au règlement ci-dessous et téléchargez l'autorisation parentale nécessaire pour les mineurs (cette autorisation sera à fournir le jour du départ), et n'oubliez pas ensuite de vous inscrire. Les heureux chanceux se verront confirmer leur inscription avant le 15 juillet 2023.

loading

Inscrivez-vous ici

Une inscription par personne ! (si vous êtes une famille ou un groupe d'amis, chacun devra remplir le formulaire individuellement). Remplissez le formulaire dans le module ci-dessous en mentionnant votre taille de tee-shirt et si vous êtes membre d'un club cycliste !

Logos partenaires

*Liste des partenaires