À Limoges, les assises nationales de France Folklore séduisent les jeunes

Pour cette saison 2021, les assises nationales de France Folklore ont élu domicile dans le bâtiment coloré du lycée agricole des Vaseix à Limoges. De 2 au 6 novembre, le patrimoine Limousin est à l’honneur à travers des ateliers de chant, de danse et de musique. Organisé depuis 1968, cet évènement se décline chaque année aux couleurs d’une région différente. Le but : transmettre la richesse folklore des territoires français autour d’un moment de rencontre intergénérationnel.

Un coup de jeune

Cette année, sur les 130 stagiaires, presque la moitié a moins de 25 ans. « Aujourd’hui le folklore est en train de renaître », se félicite Nicolas Charlety, Président de la Confédération nationale des arts et traditions populaires. « Cette activité, longtemps considérée comme ringarde, se défait de ses mauvaises connotations. C’est le résultat d’un gros travail au sein des fédérations : nous avons mené une politique pour redynamiser et ouvrir le mouvement folkloriste. »

Allier modernité et traditions, le défi semble relevé : logés sur place, les jeunes se sentent ici comme en colonie de vacances. « J’ai commencé les stages en 2013, il y a des têtes que je commence à bien connaître ! » s’enthousiasme Lise, 16 ans, venue de Savoie. « C’est une grande famille le folklore ! On rigole bien, il y a toujours de la bonne humeur une bonne ambiance. »

Initialement prévu au mois d'avril, le stage a été reporté aux vacances de la Toussaint. Une décision qui pourrait aussi expliquer l'engouement des jeunes. « On s'est aperçu que ces vacances profitaient à toutes les zones », explique Sylvia Chassard, vice-présidente de France Folklore et organisatrice du congrès. De Bretagne ou d'Alsace , les jeunes peuvent à l'unanimité se retrouver à cette période. « Nous allons pérenniser ce changement ! »

Se déhancher au rythme limousin

Parmi les activités proposées, la danse cartonne auprès du jeune public. L’animateur, Marcel Glever, rencontre un vrai succès. Ethno-sociologue, celui qui enseigne la danse « depuis près d’un demi-siècle », accompagne ses cours de savoirs historiques sur la polka, la bourrée et bien d’autres déhanchés traditionnels. Aurélien, limougeaud de 23 ans et étudiant en Histoire, est conquis par cet aspect de la discipline, « la théorie autour de la pratique m’intéresse tout particulièrement. La sociologie, l’histoire et la culture des danses limousines, ça me parle. »

Pas toujours facile à assumer

Bien que les efforts pour moderniser le folklore portent leur fruit, certains jeunes confient que ce hobby n'est pas toujours compris par leurs camarades du même âge. « On ne peut pas en parler à n’importe qui. Les gens voient ça comme un truc d’anciens et peuvent se moquer », témoigne Matéo, 15 ans, violoniste originaire de Châtellerault. La nouvelle option « communication » proposée cette année au sein des stages n'est alors pas anodine. « Savoir communiquer sur le sujet, c’est très important. Ce qui plaît aux jeunes, c'est ce retour aux racines, qui permet d'appréhender son présent et son futur », insiste Nicolas Charlety. Les assises s'achèveront le samedi 6 novembre à l'espace Simone Veil.