A propos de jardin au château de Gratot : 1& 2 août

Le château de Gratot accueille la 19e édition de la manifestation "A propos de jardin" à côté de Coutances dans la Manche les 1er et 2 août 2020. Plantes, décorations, mobiliers de jardin, plus de 50 exposants investissent le château classé monument historique lors de ce weekend nature.

"A propos de jardin" 2020 est organisé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Au sein du château de Gratot , dans les espaces extérieurs et intérieurs du monument s’installent plus de 50 exposants venus du Grand Ouest.

Plantes de jardin, vivaces, plantes exotiques, bulbes, herbes aromatiques, cactées, plantes carnivores, outils, mobilier et décoration de jardin, saveurs et gourmandises, produits bien-être et de santé, céramiques, conseils d’associations, créations d’artistes… Que vous soyez férus de botanique, jardiniers amateurs ou simples curieux, ne manquez pas ce rendez-vous nature au château de Gratot.

Des animations sont au programme du week-end :

Recettes gourmandes à la rose : chaque après-midi à 14h00 et 16h30 et dimanche à 11h00

Comment cultiver un jardin potager en permaculture : samedi à 11h00 et dimanche à 15h30

Chaque après-midi, les visiteurs pouvent profiter de l’ouverture exceptionnelle de l’intérieur de l’Ermitage de Saint-Gerbold , édifice classé au titre des monuments historiques. Visite libre.

Dimanche 2 août à 15h une promenade nature est organisée entre le château et l’Ermitage avec un guide conférencier du CPIE du Cotentin (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement).

50 exposants sont attendus dans le château de Gratot près de Coutances

À propos de jardin au château de Gratot en pratique :

Le samedi 1 et le dimanche 2 août 2020 de 10h à 19h au Château de Gratot, 50200 Gratot.

Tarifs : adultes 5 € / enfants 10-18 ans 1,50 € / moins de 10 ans : gratuit.

Réserver votre place : La billetterie du château

Parking gratuit devant l’église avec accès direct au château (50m)

Boissons et en-cas gourmands sur place.

