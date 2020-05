CASINO 2OOO est un complexe regroupant à la fois musique et jeu, gastronomie et événements, hôtellerie et spectacles.

Et si on prenait des nouvelles : Du Casino 2000

CASINO 2OOO est un complexe regroupant à la fois musique et jeu, gastronomie et événements, hôtellerie et spectacles.

Proche de la Lorraine et de l’Allemagne, dans la partie sud-est du Grand-Duché de Luxembourg, le CASINO 2OOO est accessible en 20 minutes de route à peine de Luxembourg-Ville, et trois-quart-d'heure de Metz.

Cuisines du monde, française et internationale, hôtel confortable, dîners-concerts, thés et brunchs dansants, DJ résidents, concerts live, réceptions et événements internationaux… l’offre proposée par CASINO 2OOO est adaptée à tous les goûts et à tous les budgets avec trois restaurants :

Le manège : Destination incontournable pour tous les adeptes des buffets !

: Destination incontournable pour tous les adeptes des buffets ! Le Purple Lounge : Lieu de retrouvailles et de rencontres, menus de saison, ambiance chaleureuse, intime ou festive : le Purple Lounge est le rendez-vous des Gourmets et des Mélomanes!

: Lieu de retrouvailles et de rencontres, menus de saison, ambiance chaleureuse, intime ou festive : le Purple Lounge est le rendez-vous des Gourmets et des Mélomanes! Les Roses : Dirigé par Alain Pierron, le lieu pour rendre hommage aux produits d’une qualité exceptionnelle, révéler le meilleur des ingrédients avec bonheur et gourmandise.

Les restaurants du Casino 2000 © Getty

Pour les amateurs de jeux vous retrouverez au Casino 2000 des jeux dernier cri renouvelés en permanence, Mystery Jackpots ou progressifs, des Bonus remboursés et une sélection de jeux de table… CASINO 2000 multiplie les offres pour vous divertir tout au long de l’année. Vivez le suspens du jeu aux machines à sous, à la Roulette et au Black Jack…. CASINO 2000 propose l’une des offres les plus importantes dans la Grande Région avec un parc de machines à sous attractif et de nombreuses autres possibilités de loisirs.

Casino 2000 © Getty

L’hôtel Casino 2000

Dans un cadre particulièrement calme, à proximité d’un parc de 5 hectares, l’Hôtel**** superior CASINO 2000 vous invite au repos et à la détente. Par ailleurs, notons la proximité du « Domaine Thermal » ou il existe de nombreuses possibilités de se remettre en forme, de prendre un bol d’air frais, de profiter d’une salle de musculation et de fitness, de se rendre au sauna ou à la piscine. (A 5 minutes à pied seulement du CASINO 2000).

Il y a toujours une bonne raison de faire la fête et comme chaque fête est unique, Casino 2000 vous concocte un événement sur mesure, selon vos envies ! Soirée privée ou soirée d’entreprises, mariages ou conférences…

CHAPITO, un espace hors du commun pour vivre un moment inoubliable !

Le chapito - Casino 2000 © Getty

Casino 2000 est fermé jusqu’à nouvel ordre. Suivez les événements sur les réseaux sociaux comme Facebook.