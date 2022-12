AFMTéléthon, des avancées médicales pour tous

Notre invitée : Christine Job, bénévole au conseil d'administration de l'AFM.

AFM : Association Française contre les myopathies.

3 millions de malades en France, 35 millions en Europe, 350 millions dans le monde.

La recherche est indispensable pour mettre au point des traitements ou lancer des essais cliniques. Les recherches profitent à tous.

Les dons sont précieux : "L’impossible devient possible ! Grâce à l’élan populaire du Téléthon, grâce au travail des chercheurs, une véritable révolution scientifique et médicale a été engagée et des premières victoires contre des maladies rares, autrefois incurables, ont été remportées."

Qui peut faire un don ?

Les particuliers comme les entreprises peuvent faire un don aux associations. Quand elles sont reconnues d'utilité publique, comme l'AFM-Téléthon, ce don donne droit à une réduction d'impôt.

