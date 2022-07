France Bleu Provence est partenaire de l’American Day & Night, 4 jours de fête autour de la jeep, de la musique et des véhicules et motos US à Forcalqueiret.

L’Adventure Jeep Club

Ce club a été créé en 2003 par 3 amis amoureux des Jeep et adeptes des ballades Off Road. Très vite Forcalqueiret est devenu un rendez-vous de passionnés de Jeep proposant sur 3 jours l’incontournable compétition de Trial, ainsi que la traditionnelle parade du dimanche matin.

Une Fan Zone regroupe diverses animations : exposition de véhicules et motos US, un vintage market, des concerts tous les soirs, restauration et buvette sur place…

Les animations

Du jeudi au samedi : Road Book, Zones de franchissement, exposition de véhicules, motos et US et militaires, camp militaire, baptême de jeep sur zones, vintage market. Concerts tous les soirs

Dimanche : Vintage Market de 10h à 18h, parade des jeeps déguisées, concours de Pin-Up de 10h à 12h.

Info pratiques et contacts