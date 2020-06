C'est reparti...L' Animation Estivale de Metz revient avec France Bleu Lorraine

L'Animation Estivale de Metz, un moment incontournable d'épanouissement des jeunes de 5 à 16 ans revient du 6 juillet au 14 août et fête au passage son 40ème anniversaire.

Forte de son succès, la Ville de Metz et ses partenaires proposent une nouvelle saison de l’Animation estivale, avec une édition plutôt particulière et inédite, mais toujours aussi attractive. Elle proposera aux jeunes messins de nombreuses activités sportives, culturelles ou socio-éducatives.

Pour célébrer son 40eme anniversaire, la Ville de Metz fait cadeau de la carte de l'Animation estivale, sésame à la réservation des activités sportives, culturelles et de sensibilisation à la nature proposées cette année.

Animation Estivale Metz 2020

L'édition 2020, offrira ainsi un nombre de places plus restreint, mais des propositions toujours aussi variées pour se dépenser ou se détendre en pleine nature : athlétisme, aviron, voile, VTT, golf, pêche, accrobranche, tir-à-l'arc, équitation, découverte de la nature et de la biodiversité, ou pour se cultiver : arts plastiques.

Pendant six semaines , les enfants et adolescents vont vivre des vacances animées, sportives, culturelles riches en activités et découvrir de nouvelles disciplines qui deviendront peut-être de nouveaux centres d’intérêt.

Grâce à leur carte Animation estivale, les jeunes messins pourront se rafraîchir gratuitement dans les bassins de la piscine de Belletanche.

Pour y accéder, il faudra obligatoirement réserver un créneau

Testez votre équilibre et votre agilité sur un parcours accrobranche !

Les enfants s'éclatent dans les parcours nature dits "accrobranche"

Des moments de partage, d’échanges et d’épanouissement !

Cette année, 60 activités différentes sont proposées.

Plus besoin de se déplacer pour chercher sa carte !

Dès aujourd'hui et jusqu'au 14 août, les familles sont invitées à s'inscrire sur le site animestivale.metz.fr. Après avoir rempli un dossier de demande d'inscription, elles pourront télécharger gratuitement leurs cartes, les imprimer puis les compléter avec les mentions utiles.

Les habitants ne disposant pas d'un accès à internet peuvent venir s'inscrire dans l'une des quatre mairies suivantes, indépendamment de leur lieu de domicile : Hôtel de Ville, mairies de quartier de Borny, Bellecroix et Metz Nord/ La Patrotte, en prenant obligatoirement rendez-vous au 03 87 55 83 18.

Renseignements :

Allo Mairie : 0 800 891 891 (service et appel gratuits du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h