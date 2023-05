Animations, émissions, cadeaux, en direct de la Foire Expo de Nancy avec France Bleu Sud Lorraine

Neuf jours pour vous rencontrer !

France Bleu Sud Lorraine vous accueille du 27 mai au 3 juin 2023 sur son stand à l'entrée de la Foire Expo de Nancy. Au programme, des émissions en direct avec vos animateurs préférés, Damien Colombo, Jérôme Prod'Homme, Laurent Pilloni, Xavier Montpied, Frédérique Brun..., des concerts avec la Music Académy International, Princess Erika, Lisa Dann, des animations cuisine avec l’Académie gourmande des Chaircutiers, la Cook Académy, un atelier scientifique avec l’INRIA, un atelier sport...

Et un cadeau exceptionnel !

Profitez-en pour venir flashé le QR code affiché sur notre espace pour tenter de gagner un vélo électrique Riverside Tout chemin 100 E de couleur bleu . Ce code vous permettra de vous inscrire pour participer au tirage qui désignera le gagnant qui sera annoncé sur notre antenne le lundi 5 juin.

Le programme complet de vos rendez-vous

Samedi 27 mai :

14h30-15h Concert des musiciens de la MAI , Music Academy international, centre de formation de musique actuelle à Nancy.

, Music Academy international, centre de formation de musique actuelle à Nancy. A 15 h inauguration de la foire.

16h-18h Emission en direct : émission spéciale année 80, animée par Damien Colombo, avec le groupe Emile & Images, JP Morgand des Avions et le duo Partenaire Particulier, en concert le soir à la foire à 20h.

Dimanche 28 mai :

10h-11h Emission en direct : Côté saveur en direct avec Jérôme Prodhomme et les amoureux de la cuisine de France Bleu pour nous présenter et cuisiner les spécialités culinaires présentées à la Foire de Lorraine, de France et du monde, avec de nombreux invités.

11h15 à 12h45 Enregistrement d'émissions : Côté saveur (enregistrée) avec Jérôme Prodhomme et les amoureux de la cuisine de France Bleu pour nous présenter et cuisiner les spécialités culinaires présentées à la Foire de Lorraine, de France et du monde, avec de nombreux invités.

15h-15h45 Concert des musiciens de la MAI , Music Académy International.

, Music Académy International. 16h-18h : présence de l’Académie gourmande des Chaircutiers : l'association regroupe 20 artisans bouchers, charcutiers, traiteurs de Meurthe et Moselle et des Vosges. Avec à 15h30 présentation des Ambassadeurs en présence des Confréries amies et intronisations et à 17h, les résultats du concours et dégustation des produits charcutiers Concours Grand Est des Chaircutiers (pâté de campagne, saucisson cuit, fromage de tête) avec un vainqueur par produit).

Lundi 29 mai :

10h-11h Emission en direct : Côté saveur avec Jérôme Prodhomme et les amoureux de la cuisine de France Bleu pour nous présenter et cuisiner les spécialités culinaires présentées à la Foire de Lorraine, de France et du monde, avec de nombreux invités.

11h15-12h Enregistrement d'une émission : Côté saveur (enregistrement) avec Jérôme Prodhomme et les amoureux de la cuisine de France Bleu pour nous présenter et cuisiner les spécialités culinaires présentées à la Foire de Lorraine, de France et du monde, avec de nombreux invités.

12h30-18h Atelier avec la Cook Académy : Concours réservé aux familles, sans inscription. Des binômes (enfant et parent ou enfant et grand-parent) devront fabriquer soit un gâteau de Nancy, soit une mousse au chocolat et repartirons avec leur produit. Les ingrédients ainsi que les recettes seront fournis et il n'y a aucun droit de participation. Ce concours amical aura lieu sur le stand France Bleu à l'entrée du parc des expositions.

Mardi 30 mai :

14h-16h15 Enregistrement d’émissions : Côté saveur (enregistrement) avec Jérôme Prodhomme et les amoureux de la cuisine de France Bleu pour nous présenter et cuisiner les spécialités culinaires présentées à la Foire de Lorraine, de France et du monde, avec de nombreux invités.

16h-18h En balade à la Foire : Frédérique Brun et Xavier Montpied, rencontre avec les exposants et découverte des stands tendance de la foire.

Mercredi 31 mai :

11h- 21h Atelier sport : Démonstration sur notre stand de pratiques de sport comme le Teqball table, un sport de ballon sur table ou le foot golf, avec notre partenaire Serviciale Sports .

16h-18h En balade à la Foire : Frédérique Brun et Xavier Montpied, rencontre avec les exposants et découverte des stands tendance de la foire.

Jeudi 1 er juin :

14h-19h Atelier scientifique avec l’INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique de Nancy). Avec Nicolas Gauville et Jimmy Etienne, porteurs d'un projet de startup, accompagnés par Inria Startup Studio. Ils travaillent sur un jeu vidéo social et inclusif : Virtual Society .

16h-18h En balade à la Foire : Frédérique Brun et Xavier Montpied, rencontre avec les exposants et découverte des stands tendance de la foire.

Vendredi 2 juin :

15h- 16h45 La quiche des champions ou la Champion's quiche : France Bleu Sud Lorraine, vous invite, a son grand jeu en public ! L'équipe France Bleu contre l'équipe de Destination Nancy, vont s'affronter autour, de quizz, Blind test, jeu apéro, Venez leurs souffler les bonnes réponses !

17h-19h Emission en direct 100% sport : la dernière de la saison avec Laurent Pilloni et de nombreux invités. Nous parlerons du bilan du SLUC Nancy Basket et L'As Nancy Lorraine, avec des joueurs et représentants des deux clubs. Remise de jeux de maillots, rencontre avec d'autres grands noms du sport en Lorraine, objectif J.O. en Lorraine.

Samedi 3 juin :

15h-16h45 : Concerts de Lisa Dann et Princess Erika

Lisa Dann, la révélation Lorraine, fait un beau début de carrière en Lorraine, en France et en Europe depuis sa participation et sa belle place en finale à l'émission "Incroyables Talents". Elle vient nous présenter ses dernières chansons et son dernier tube, "Décalé".

LISA DANN - Décalée ( clip officiel )

Princess Erika, chanteuse et comédienne, depuis ses succès dans les années 80 et 90, Princess Erika à toujours continuer à faire de la musique. Elle vient nous présenter son dernier album « J’suis pas une sainte », réalisé en Lorraine avec le groupe lorrain Louis Ville.

Princess Erika - Dans les coulisses du clip "J'suis pas une sainte"

17h-19h Emission en direct animée par Damien Colombo, avec Princess Erika et Lisa Dann et la présentation des dernières animations de la Foire, le Bal samedi soir et le grand loto dimanche !