Ankou deiz à Saint-Herblain

Chevaliers de la table ronde, fantômes, korrigans, trolls, elfes et autres créatures, nous vous attendons pour fêter Halloween en terre celtique les 29 et 30 octobre 2022.

De très nombreux ateliers et activités viendront rythmer le week-end pour le bonheur des petits lutins et des grands druides : Ateliers créatifs pour tous les âges (0-3 ans + 3-6 ans + les plus grands), atelier de Merlin avec création de potions magiques fumantes, stand de maquillage, parcours de jeu d’énigmes, tir à l’arc, jeux en bois, structure gonflable, parcours dans la forêt enchantée (ou ensorcelée), concours de déguisement le dimanche et des conteurs présents les deux jours. Un stand bar et restauration sera également à disposition pendant toute la durée de l’événement.

Pour célébrer l’Ankou Deiz dans la joie et la bonne humeur, rendez-vous au Centre Culturel Breton Yezhoù ha sevenadur, 12 avenue de l’Angevinière, à Saint Herblain. Samedi 29 octobre de 14h à 20h / Dimanche 30 octobre de 10h à 18h.Tarifs : 5€ par enfant / 4€ par enfant déguisé / 1€ par adulte accompagnant et GRATUIT pour les moins de 3 ans.