Assistez au concert de M au Cube de Troyes, le 22 octobre, en repartant avec vos invitations !

Artiste issu d'une famille de musiciens, Matthieu Chedid - plus connu comme étant M ! - s'intéresse très tôt à la musique, pour en devenir un des fers de lance dès la fin des années 90 avec son premier album le Baptême. Il se produira le 22 octobre au Cube à Troyes, et on vous offre vos places.

Musicien accompli dont un grand nombre de proches sont des artistes, M s'est bien vite imposé dans le paysage musical français. Ses deux sœurs (Émilie et Anna, son père (Louis), son frère (Joseph) et sa grand-mère (Andrée) ont toujours su le soutenir et l'entourer.

Une carrière déjà longue

Après un premier album au joli succès critique comme public, M s'est particulièrement attiré les faveurs du public grâce à son deuxième album intitulé Je dis aime, qui comprend de nombreux succès, ainsi qu'avec son fabuleux duo avec Vanessa Paradis pour l'album Bliss de cette dernière, en 2000.

Au fil du temps, il a composé des chansons de film, dont les excellents et reconnus Un monstre à Paris et les Triplettes de Belleville. Puis, il a enchaîné les collaborations avec d'autres artistes tels que Sean Lennon ou Arthur H, qui lui ont permis d'agrandir son réseau mais aussi son répertoire musical ainsi que sa notoriété auprès du public.

Chanteur et compositeur ayant le sens du détail, M s'est surtout forgé une véritable identité, notamment capillaire, sans oublier ses habits plus qu'atypiques, ce qui renforce sans mal son image d'artiste original.

Un concert troyen

Devenu incontournable, il continue d'être proche de son public et, avec ses plusieurs musiciens, il parcourt la France pour des concerts toujours plus fabuleux, tels que celui qui aura lieu le 22 octobre au Cube de Troyes.

M y invitera son public à une reconnexion entre le rêvé et la réalité... le tout en se basant sur des lumières, et notamment le violet, évoquant justement ladite reconnexion...

Et évidemment, France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos invitations pour aller voir M lors de ce concert. Pour jouer, il suffit d'écouter votre radio locale préférée et de composer le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) dès que cela est demandé !

Le concert de cet artistes très prisé aura donc lieu le 22 octobre, dès 20h30, dans le cadres des Nuits de Champagne, festival musical aubois ayant déjà mis à l'honneur la famille Chedid à plusieurs reprises.