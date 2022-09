Assistez au concert-évènement The World of Hans Zimmer, imaginé par le maître lui-même !

The World of Hans Zimmer, ce sera à la Reims Arena le 27 septembre, dès 20 heures.

Ce 27 septembre, un concert-évènement aura lieu dans la Cité des Sacres. Intitulé The World of Hans Zimmer, ce concert-évènement a été supervisé par le célèbre compositeur de musiques de films parmi les plus connues. Et France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places !

Au cinéma, il y a les images, mais pas que. Il y a également le son : les bruitages, les ambiances et... la musique. Tout cela participe à l'atmosphère et au rythme d'une œuvre cinématographique.

Le maître ès blockbusters

Parmi ces "artisans" du cinéma, on trouve des compositeurs, parmi lesquels Hans Zimmer. Après un joli début sur Comme un oiseau sur la branche, Hans Zimmer enchaîne les succès, signant ainsi l'OST de la plupart des blockbusters depuis les années 90, des Larmes du Soleil à Gladiator, en passant par Pearl Harbor, The Rock ou le Roi Arthur. Il a également signé l'OST de plusieurs films et séries moins "grand public" tels que Da Vinci Code, le Code, Agence Matrix et The Crown.

En 2019, il produit The World of Hans Zimmer, son concert-évènement, dont la tournée passera par Reims le 27 septembre 2022. Même si le Maître n'est pas présent, il a lui-même passé des mois à transformer ses compostions en pièces de concert classique.

Le concert a été produit et imaginé par le maître lui-même, mais sera dirigé par l'un de ses plus fidèles collaborateurs - © Frank Embacher

Pour le représenter dignement et avec brio, il fait confiance à Gavin Greenaway, son fidèle collaborateur depuis plus de 25 ans, pour diriger l'orchestre. Autant dire que l'on peut lui faire confiance et que le spectacle sera assuré...

Le cinéma résonnera à Reims

Les amoureux du 7e Art vont donc être ravis, car cet évènement musical aura lieu ce mardi 27 septembre dès 20 heures, à la Reims Arena, nouvelle salle culturelle rémoise désormais incontournable !

France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places, dès lundi 19 septembre donc.. soyez attentifs et composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur vous propose de repartir avec vos places pour The World of Hans Zimmer : vos oreilles vous remercieront de leur offrir ce moment d'extase musicale !