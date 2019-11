Au cœur des restos du cœur de Haute-Garonne

Toulouse, France

Les bénévoles mobilisés pour la nouvelle campagne lancée ce mardi 26 novembre 2019. Le 26 septembre en 1985. Ce jour là, Coluche l'appel qui allait donner naissance aux restos du cœur. Reportage consacré aux restos et à celles et ceux qui sont au cœur de l’action : les bénévoles! En France ils sont 73 000 . Nous sommes à Toulouse, pour rencontrer Colette, Louis, Christine,Patrick. Ils font partie des 1400 bénévoles de Haute-Garonne. Dans ce département, il y a 38 centres de distribution parmi lesquels 5 à Toulouse. Le 5ième a ouvert hier, c’est le centre du Séminaire, situé sur le site du comité départemental des restos, à Toulouse Lalande. C’est dans ces centres que les personnes viennent s’inscrire et ensuite, chercher régulièrement des colis alimentaires. Ils sont d’abord accueillis dans une salle ou on leur offre un café, une viennoiserie , et après ils vont chercher leurs denrées dans la salle de distribution. Nous sommes avec des bénévoles dans la salle d'accueil !

Christine, Patrick, Louis bénévoles. Christiane Giovanini, présidente des restos du cœur de Haute-Garonne Copier

Dans l'entrepôt des restos du cœur de Haute-Garonne © Radio France - Emmanuelle Wiener

L’année dernière les 38 centres de distributions de Haute- Garonne, ont aidé 11 000 personnes dans le besoin. Pour la nouvelle campagne qui débute ce 26 novembre, les restos savent déjà que le nombre de bénéficiaires va , hélas, encore augmenter. Face à la saturation des 4 centres toulousains, déjà existants, un nouveau est ouvert depuis lundi 25 novembre : le centre du Séminaire dans le quartier Lalande. Nous sommes justement dans la salle de distribution avec Christiane Giovanini (présidente des restos du cœur de Haute-Garonne), et avec Patrick, l’un des nouveaux bénévoles.

La salle de distribution du centre du Séminaire à Toulouse Copier

Et notez que dans la salle de distribution il y a également un espace réservés aux bébés et à leur parents avec pour eux, des petits pots, des laits infantiles ou encore des couches. Aide alimentaire pour les plus démunis, aide à la personne, repas pour les sans abris...les actions des restos sont multiples. Exemple à Toulouse, avec l'atelier d'insertion qui permet à des personnes en grande difficulté , d’apprendre à cuisiner et donc de retrouver un projet. Ils sont une dizaine , encadrés par Virginie. Ils préparent notamment, les repas chauds qui sont servis chaque soir dans 3 lieux à Toulouse (Héraclès, les Raisins et le Grand Rond). Des repas, sans conditions de ressources pour les personnes à la rue.

L'atelier d'insertion des restos du cœur de Haute-Garonne Copier

Dans l'atelier d'insertion des restos du cœur de Haute-Garonne © Radio France - Emmanuelle Wiener

Chaque jour des tonnes de nourriture arrivent au comité départemental des restos du cœur de Haute -Garonne, à Toulouse, quartier Lalande. Le rôle des bénévoles : réceptionner tous les produits et ensuite faire tout un travail de tri. Nous sommes justement dans la salle de traçabilité avec Christiane, présidente des restos, et avec Colette, bénévole.

Dans la salle de traçabilité des restos du cœur de Haute-Garonne Copier

Un rappel : aujourd’hui il y a 1400 bénévoles aux restos du cœur de Haute-Garonne, mais ça ne suffit pas, il manque toujours du monde. N’hésitez pas à vous renseigner si vous avez la possibilité de donner un peu de votre temps. Renseignements ici ► https://www.restosducoeur.org/