Auvergne : "le Fourm'idable pique-nique" dans le Livradois-Forez

Ce jeudi 1er juillet, les amateurs de fromages ont profité de la belle vue offerte par le belvédère des "deux frères" à Echandelys pour le tout premier "Fourm'idable pique-nique". Le cadre champêtre, qui offre une vue panoramique sur la chaîne des Puys, a ravi les locaux comme les touristes. Le plus important étant toutefois de déguster le produit local vedette : la Fourme d'Ambert, l'un des cinq fromages AOP d'Auvergne.

La vue sur la Chaîne des Puys depuis le belvédère des deux frères © Radio France - Benjamin Ducornait

Les pique-niqueurs ont savouré des plats concoctés par les chefs Jean-François Fafournoux et Thiery Chelle, des Toques d'Auvergne, avec notamment le traditionnel Jambon en croûte de pain au foin.

Le chef auvergnat Jean-François Fafournoux explique la cuisson traditionnelle au foin du jambon en croûte de pain. © Radio France - Benjamin Ducornait

Pour mettre en valeur le fromage, star de ce pique-nique, le jambon est bien entendu cuisiné avec une sauce à la Fourme d'Ambert. Diverses mignardises au fromage ont également ravi les papilles de tous les participants.

La tradition veut que le fromage soit accompagné d'un verre de vin. La fédération viticole des vins d'Auvergne propose donc des vins locaux .

Plateau de mignardises composé notamment de chips à la Fourme d'Ambert. © Radio France - Benjamin Ducornait

Faire découvrir un territoire

Organiser un tel événement a pour but de faire connaître le fromage mais pas seulement. Pour Aurélien Vorger, directeur du Syndicat interprofessionnel de la Fourme d'Ambert (SIFAm), il s'agit de mettre en valeur tout un territoire "on veut faire découvrir l'ensemble du territoire de l'appellation et ce qui le compose".

Didier Thuaire et Aurélien Vorger, Président et Directeur du syndicat interprofessionnel de la Fourme d'Ambert © Radio France - Benjamin Ducornait

Didier Thuaire, président du syndicat veut proposer une communication différente : "On a l'habitude de faire de la communication traditionnelle avec de l'affichage et des manifestations. Avec ce pique-nique, on a choisi de mettre en valeur des petits villages de notre communauté de communes qui ont leur rôle à jouer dans l'AOP. "

Pour petits et grands

En parallèle du pique-nique, diverses animations sont proposés. Des jeux de sociétés grandeur nature et des conteuses d'histoires pour satisfaire petits et grands. Et pour bien digérer la dégustation, un sentier balisé d'une heure et demi était accessible, pour prolonger la découverte du patrimoine local.

Prochain "Fourm'idable pique-nique" le 29 juillet au col des Supeyres. De belles promesses gustatives en perspective.