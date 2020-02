Avant-première du film "Papi Sitter" avec France Bleu Béarn vendredi 7 février au Méga CGR Université Pau

Pau, France

A l'occasion de la projection de l'avant-première du film "Papi Sitter" vendredi 7 février à 20h au Cinéma Méga CGR Pau-Université, Florian Lévêque reçoit en direct de 16h à 19h, depuis le hall du cinéma , le réalisateur Philippe Guillard et les comédiens Gérard Lanvin, Olivier Marchal et Camille Aguilar.

Gagnez vos places en vous inscrivant ici

Après "Le fils à Jo" et "On voulait tout casser", "Papi Sitter" est le troisième long métrage réalisé par Philippe Guillard. Fidèle des terres béarnaises, il est venu présenter à Pau chacun d’entre eux, déjà accompagné de Gérard Lanvin pour son premier film.

Synopsie : Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé...

Sortie nationale au cinéma le 4 mars 2020.