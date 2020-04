Avec Disney + : vers l’infini et au-delà !

Et il tombe bien ce lancement, en plein confinement, la durée de consommation de la télé explose. Le petit écran est même en train de regagner des téléspectateurs qu’elle pensait avoir perdu à jamais : les jeunes !

L'arrivée de Disney + va bouleverser les écrans Copier

En tout cas, avec Disney+ il y en a pour tous les goûts, petits et grands. Alors bien sûr c’est une plateforme de programmes payante. On est à moins de 6,99 euros/mois (69,99 euros/an). Canal+ propose également un pack comprenant Disney+ qui s’annonce très tentant.

A ce prix-là, vous pouvez partager Disney+ avec 7 personnes ; regarder ou télécharger votre série sur 10 appareils, télé, smartphone, tablettes, ordinateurs… Il peut y avoir 4 flux de programmes simultanés… Cela signifie que dans une famille de quatre personnes, papa maman et deux enfants, les quatre peuvent chacun regarder le programme de Disney+ qu’ils ont choisi !

Alors vous allez me dire : mais il y a quoi à regarder Patrice ?

Eh bien c’est là que la claque est violente pour Netflix notamment, dont le catalogue est assez faible et vieillissant. Disney+, ça nous emmène vers l’infini et au-delà…

Cela ne devrait pas être trop compliqué d’avoir la force de regarder Disney+ car c’est d’abord un catalogue de programme assez dingue. On y retrouve bien sûr les classiques de Disney ; mais aussi les catalogues de chez Pixar, Marvel, une petite saga qui s’appelle Star Wars… Et pour les fans de documentaires, de nature et d’animaux, on pourra ouvrir de grands yeux devant National Geographic…

C’est bien simple, d’entrée de jeu, dès mardi prochain, au lancement de Disney+, vous aurez tout de suite accès à 7 500 épisodes de séries et 500 films !

L’un des programmes exclusifs les plus attendus, c’est une série dérivée de Star Wars, The Mandalorian. L’histoire d’un mercenaire qui va se retrouver à traquer un enfant de l’espèce Yoda…

Et là, j’ai une bonne nouvelle pour vous… Le premier des huit épisodes de la saison 1, vous pourrez le voir, même si vous n’êtes pas encore abonnés à Disney+. Il sera diffusé en clair sur Canal+ à 20h20. C’est l’heure à laquelle vous mangez en famille ? Pas grave, toujours mardi, il sera aussi diffusé sur C8 à 21h20 puis sur Cstar à 22h40. Vous allez plonger dans une série ébouriffante, oscillant entre science-fiction et western, spectaculaire et ne manquant pas d’humour.

A mon avis, le Yoda qui sommeille en vous pourra dire : « France Bleu tu écouteras, et Mandalorian tu regarderas ! »