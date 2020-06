Avec France Bleu Besançon réinventez votre été !

Tout l'été on se change les idées, on s'aère et on profite à 100% de la Franche-Comté !

France Bleu Besançon vous propose tout l'été des sorties mais aussi la mise en avant de richesses culturelles et patrimoniales en soutenant la relance des différents acteurs économiques de notre région. Tourisme, spectacle vivant, danse, théâtre, cinéma ou festivals. Des rencontres, des loisirs, du divertissement. Tout cela sur un ton nouveau ! Et l’été sera bien sûr musical avec une programmation rythmée, dance et lumineuse.

Bel été à tous !

Du lundi au vendredi

9h/9h30 «L’été en France» : On passe une demi-heure avec un franc-comtois qui habite dans une autre région de France pour découvrir sa région, ses coups de coeurs et ses balades préférées.

10h/10h30 «L’été en Franche-Comté» : Une demi-heure consacrée à un site surprenant à faire en famille en Franche-Comté cet été !

11h00 /12h00 «Le GPS France Bleu Besançon» : Une heure déjantée avec un GPS complètement fou qui n’a qu’un objectif : vous faire profiter de la Franche-Comté avec les animateurs de France Bleu Besançon ! Et quelques surprises… Tous les jours dès 11h un lieu franc-comtois est à l’honneur. Entre 11h et 11h30 nous partons à la découverte de ce lieu grâce à notre animateur reporter et son facétieux GPS qui le guide dans ses aventures ! Ce GPS vous testera dès 11h30 avec un quizz déjanté. Tout l’été, pour tous les auditeurs, la possibilité de gagner une journée de vacances en Franche-Comté (avec invitation au restaurant, apéritif, l’accès à des sites d’exception, de bien-être et de détente…). Le tirage a lieu le vendredi parmi tous les gagnants de la semaine.

Jouez avec le GPS de France Bleu Besançon de 11h à 12h © Getty - Dean Mitchell

16h00 / 19h00 «C’est l’Happy Hour» : On se change les idées et on prend la vie du bon côté et on fait la route ensemble ! Une après-midi au service de nos auditeurs pour leur permettre de vivre pleinement cet été 2020 en Franche-Comté. Divertissement, musique, jeux et bonnes idées d’activités, de loisirs pour l’ensemble de la famille, en soutenant la reprise du tourisme et la culture !

Le week-end

7h00/9h00 "France Bleu Matin week-end" : La matinale d’été de France Bleu Besançon avec 2 heures d’infos, de musique, de sorties estivales, de nature, d’environnement et d’ondes positives pour bien démarrer la journée et passer un week-end relax.

9h00/10h00 "Les Experts France Bleu Besançon" : L’équipe d’experts de France Bleu Besançon vous facilite la vie au quotidien ! Le samedi les experts jardins vous aident à entretenir votre jardin tout au long de l’été. Le dimanche ils vous facilitent la vie côté pratique.

10h00/12h30 "I love Bourgogne-Franche-Comté" : 2h30 de découvertes, de rencontres, de jeux pour s’évader en Bourgogne-Franche-Comté et profiter à 100% de notre Grande Région. Entre 10h et 11h partez à la découverte des hauts lieux de la grande région et gagnez des séjours pour les visiter. De 11h à 12h30 jouez avec une grille de 10x10 cases… A vous de tomber sur les cases gourmandes pour profiter des saveurs de Bourgogne-Franche-Comté

France Bleu Besançon vous souhaite un très bel été !