Avoir 20 ans en 2022 - Passez la journée avec les jeunes tourangeaux

Ils vivent leur jeunesse sur fond de crise économique et sanitaire. Mais qu'est-ce qui anime les jeunes français? Mardi 18 janvier, France Bleu Touraine vous propose une journée pour faire connaissance avec celles et ceux qui ont 20 ans en 2022. Découvrez leurs rêves, difficultés et engagements.

Qu'ils soient de Touraine ou d'autres régions françaises, les jeunes d'aujourd'hui vivent une situation atypique : cours en distanciel, premiers pas dans la vie active sur fonds de crises sanitaire et économique, vie culturelle et sociale perturbées par les fermetures d’établissements et les gestes barrières… Avoir 20 ans en 2022 peut sembler compliqué. Et pourtant, en Touraine comme ailleurs, avoir 20 ans c’est vouloir réaliser ses rêves, inventer sa vie, innover, s’engager pour de grandes causes, voter, aussi, pour la toute première fois aux présidentielles...

Mardi 18 janvier, France Bleu Touraine donne la parole à ces jeunes gens et ceux qui les entourent. Ils nous racontent leurs envies, leurs rêves, leurs difficultés, leur quotidien, leur vision de l’avenir. Toutes la journée, faites connaissance avec :

- Thomas Renaud, 23 ans. A 7H15 La Nouvelle Eco vous présente Breakflip, le media gaming qu'il a créé en Touraine, spécialisé dans les jeux vidéo qui cartonnent

- Alice Simpère. Cette tourangelle de 23 ans raconte dans L'Air du Temps à 8H15 son engagement écologique. C'est elle qui a créé, à Tours, l'antenne locale de Cleanwalker.

- L'association TOTEM, dans Fier de mon 37 à 8H25. Elle regroupe des étudiants en orthophonie de l’université de Tours. Pour ces jeunes, l’éducation est indispensable à la bonne marche du monde. Alors ils créent des projets de solidarité internationale.

Les membres de l'association s'engagent sur les événements tourangeaux - TOTEM

-De 9H30 à 10H, dans Circuits Bleus Côté Experts Solidaires nous découvrirons l'engagement de Wilfried Rousseau et Julie Champenois. Ils sont volontaires Service Civique solidarité Seniors chez Unis cité. Ils font des visites au domicile des personnes âgées mais pas seulement... Avec eux, nous tenterons de répondre à cette question : Comment lutter contre l’isolement de nos aînés ?

- De 10H à 10H30, dans Circuits Bleus Côté Saveurs, nous partagerons la gourmandise, le talent et la volonté de Simon Adamo. Le jeune homme a été formé au CFA de Tours et a créé à Saint-Cyr-sur-Loire le bistro/resto "La grange des Frangins". Nous découvrirons son établissement mais aussi sa vision du métier, ce qu'il attend de l'avenir et partagerons son expérience de jeune adulte qui démarre une carrière (et une activité) dans un contexte sanitaire et économique très perturbé.

- Joséphine Moisson sera l'invitée de Plus de temps à perdre à 10H40. Cette jeune entrepreneuse, fondatrice de Biolao.fr, vient de remporter la médaille d'Argent du Concours Lépine pour ses produits cosmétiques en poudre, respectueux de l'environnement et qui ne nécessitent pas d'emballage.

Joséphine Moisson, jeune entrepreneuse tourangelle, talentueuse et engagée © Radio France - Isabelle Dorso

Pendant toute cette journée, vous pourrez aussi faire connaissance avec celles et ceux qui accompagnent les jeunes, étudient leurs conditions de vie ou montent des projets pour les aider:

- Eric Meyer, rédacteur en chef de GEO qui met en place depuis quelques années la bourse Géo du jeune reporter et le violoncelliste Gautier Capuçon qui lance sa fondation en faveur de jeunes musiciens, seront les invités de Willy Rovelli de 12H à 13H dans "On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission".

- Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’IFOP et politologue, et Nathalie Elimas, secrétaire d’Etat chargée de l’éducation prioritaire, décrypteront l'actualité dans "Ma France" de 13H à 14H au micro de Wendy Bouchard. A leurs côtés: Camille Etienne, jeune militante écologiste, porte-parole de On est prêt, Heidi Soupault, étudiante de Science Po, autrice d’un courrier à Macron pour alerter sur le mal-être des étudiants, Hugo Travers, de la chaine Youtube Hugo Décrypte, et Emmanuel Chaunu , caricaturiste et dessinateur (on lui doit plusieurs dessins sur le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement)

- Mirentxu Bacquerie, directrice générale de l'EPE (école des parents et des éducateurs d'IDF) gère le fil santé jeunes.fr

Dans "C'est déjà demain", elle nous éclairera sur les relations amoureuses et la sexualité en 2022 chez les jeunes.



Les jeunes et l'amour dans "C'est déjà demain" © Getty - Flashpop

Les jeunes ont aussi un rôle important à jouer dans le sport et les arts. De 14H30 à 15H, en direct de La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc, "Minute Papillon" vous invitera à faire connaissance avec Pierrick Métier, un jeune Musher de 25 ans dont c'est la première participation cette année.

De 17H à 18H30, dans "J's'rais pas étonné qu'on ferme", Alain Joly et ses chroniqueurs découvrirons l'univers de l'improvisation avec les comédiens de « Rewind, Et si on pouvait remonter le temps ? » . Une expérience incroyable à laquelle se livrent les comédiens (dont certains ont la vingtaine) dans ce spectacle improvisé inédit donné vendredi 21 Janvier à l'Espace Ligeria de Montlouis-sur-Loire.

Pour bien terminer cette journée, de 20h à 20h30 dans Accès Direct à la Nouvelle Scène Musique,

​​​​​​​Eric Bastien recevra Mentissa. Finaliste de la saison 10 de « The Voice » ! , elle est la petite protégée de Vianney. Il compose pour elle son premier single « Et Bam »

De 20h30 à 21h, dans Accès Direct à la Scène Humour, David Lantin recevra Thomas Angelvy, 25 ans. Du stand up aux parodies, il écorche l'actualité, la télé, le quotidien...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Avoir 20 ans en 2022" une journée consacrée aux jeunes, de Touraine ou des régions françaises, dès 5H, et jusqu'à 21H, mardi 18 janvier en direct sur France Bleu Touraine.