Azincourt, le Centre Historique Médiéval : Une réouverture après travaux d’agrandissement

Plus qu’une transformation c’est une révolution que le centre historique de la bataille d’Azincourt a vécu. Au Centre Historique Médiéval D’Azincourt venez revivre la Bataille la plus célèbre de la Guerre de 100 ans, grâce à une scénographie entièrement rénovée.

Azincourt, France

Tout est chamboulé, cela n’a plus rien à voir avec l’outil inauguré en juin 2001 et lui-même héritier d’un petit musée ouvert en 1982" avoue Christophe Gilliot, historien et directeur du tout nouveau "Azincourt 1415 - Le Moyen-Âge en 7 vallées

Centre d'interprétation et de mémoire :

Cette bataille a eu lieu le 25 octobre 1415 : "1 000 combattants nobles français, quelque 200 à 300 archers et deux nobles anglais" sont tombés ;

Avec ce nouvel Azincourt 1415, la communauté de communes des 7 Vallées, soutenue par l’État, la Région, le Département, a porté un projet "plus neutre, plus scientifique mais aussi plus attractif pour un public familial", s’accordant complètement avec les nouvelles technologies.

"Beaucoup de vidéos, de tables tactiles" dit le directeur visiblement fier des films présentés, de la pluie de flèches à la préparation du chevalier enfilant son armure en moins de six minutes en passant par la présentation de la Guerre de Cent Ans en cent secondes !

Christophe Gilliot le Directeur est aussi fier de la nouvelle salle d’armes, des armes à voir sous toutes les coutures. Dans ce centre agrandi de 254 mètres carrés, doté de grands espaces ouverts et lumineux, l’objectif était également d’élargir le sujet en offrant au visiteur un voyage en pleine Guerre de Cent Ans.

Une pièce est consacrée à l’histoire de l’actuel Pas-de-Calais au Moyen Âge ; un intérêt certain est porté à Vieil-Hesdin "Pompéi du Pas-de-Calais" selon Christophe Gilliot. Le village d’Azincourt n’est pas oublié ; le théâtre de la bataille était en 1415 une seigneurie rurale de 380 habitants, possédant une église et une tour forte (détruite au XVIe siècle).

Centre d’interprétation historique et ludique, Azincourt 1415 est encore un lieu de mémoire présentant dès son entrée les noms (connus) de tous les chevaliers qui sont tombés durant la bataille. Et à la sortie du village, au carrefour de la route départementale 104 et de la rue Principale de Maisoncelle, où se trouvaient les lignes anglaises, une tour d’observation en bois a été construite.

Des photos de quelques éléments du Centre que vous allez voir :

Après votre visite vous pourrez déguster le sandwich médiéval concocté par Camille Delcroix, le "Top Chef 2018".

Azincourt 1415, le Moyen-Âge en 7 Vallées

Tél. : 03 21 47 27 53

24 rue Charles VI

62 310 Azincourt