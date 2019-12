Le chef toulousain Aziz Mokhtari, lauréat du Trophée Grand de demain remis par le Gault et Millau.

Aziz Mokhtari élu Grand Chef de Demain par le Gault et Millau

Toulouse, France

Depuis dix ans , Aziz Mokhtari est installé à Toulouse, rue de l’Esquile, aux P’tits Fayots. Dix ans de travail, mis en valeur et récompensé, lundi 2 décembre, par le prix “Grand Chef de demain “ du guide Gault et Millau. Une belle occasion pour rencontrer ce chef , cuisinier passionné et créatif, mais aussi entrepreneur.

Aziz Mokhtari le chef cuisinier du restaurant Les P’tits Fayots à Toulouse Copier

Aziz Mokhtari le chef cuisinier du restaurant gastronomique Les P'tits Fayots à Toulouse (rue de l'Esquile) souhaite mettre en valeur les produits de qualité dans chacun de ses plats. Création et authenticité dans les assiettes et bien sûr maîtrise des techniques; Mais son métier ne s'arrête pas là et demande d'autres compétences.

Aziz Mokhtari, chef cuisinier et chef d'entreprise Copier

Aziz Mokhtari dans les cuisines de son restaurant toulousain © Radio France

Aziz Mokhtari, Un chef passionné, qui sait que la qualité de la cuisine qu’il propose est essentielle, mais qui sait aussi que cela n’est rien , sans un accueil soigné, dans son restaurant toulousain Les P’tits Fayots.

Aziz Mokhtari et sa conception de l'accueil dans son restaurant toulousain. Copier

Le trophée “Grand Chef de demain” (Gault et Millau) est venu récompensé le parcours et le travail du cuisinier Aziz Mokhtari lundi 2 décembre 2019 à Bordeaux. C'est à l'âge de 23 ans, a ouvert son restaurant Les P'tits Fayots à Toulouse.

Aujourd'hui, à 30 ans, le chef est plein d’envies et de projets : continuer l’aventure des P’tits Fayots bien sûr, mais, en 2020, Aziz Mokhtari va également ouvrir un nouvel endroit gourmand toujours dans la ville rose.