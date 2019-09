Battle des chefs, France Bleu remet le couvert !

Vous avez aimé l’édition 2018, vous allez adorer la battle de cette année. Chefs drômois et ardéchois aiguisent déjà leurs couteaux et leur créativité. Deux équipes, un même défi gourmand à l’occasion de ce nouvel opus de Valence en Gastronomie, samedi 21 de 9h à 12h30, place des Clercs à Valence.

Valence, France

En public, place des Clercs à Valence, deux équipes départementales de trois chefs s’affrontent en un combat gourmand et confraternel. Cette année encore, l’affiche est exceptionnelle.

Pour la Drôme :

Sylvain CROCE « La Capitelle » Mirmande,

Pierre-Jean LATTIER « La Fontaine » Cliousclat,

Christophe MALET « D'un Gout à l'Autre » - Nyons.

Pour l’Ardèche :

Jean RUBINI « Bistrot ST Anne Maison Cornu » - Vernoux en Vivarais

Maureen BRUN Bistrot de Pays « Le Pub du Volcan » - St Cirgues en Montagne

Léonore LALLEMAND « Le Kaizaco » - Ayzac

De la sélection des ingrédients, la confection des plats jusqu’à la dégustation, ne manquez pas une miette de cette compétition savoureuse. Face à ces orfèvres du goût, un Grand jury emmené par le président et le chef étoilé Michel Chabran. Et pour commenter cette affrontement culinaire, Franck Daumas qui chaque jour vous met l’eau à la bouche et vous fait découvrir des producteurs locaux dans son émission.

Michel Chabran, président du jury, et Franck Daumas. © Radio France - Vincent Pillet

Cette battle sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir un plat, des techniques mais toujours dans le respect des produits. Mais chut ! On ne peut rien vous dire. Nos chefs invités ignorent tout du sujet imposé.

Si vous ne pouvez pas nous rejoindre place des Clercs, écoutez-nous. Une nouveauté cette année, en direct, les meilleurs moments en vidéo sur notre page Facebook.