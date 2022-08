Biobernai, le salon de l'agriculture bio, de la terre et des hommes, se décline sur le thème de l'eau, du 16 au 18 septembre 2022 à Obernai. Un partenariat France Bleu Alsace.

Organisé depuis 2004, dans l’esprit convivial d’un grand marché à ciel ouvert face aux remparts de la ville historique d’Obernai, BiObernai, le salon de l’agriculture biologique en Alsace, invite chaque année près de 25 000 visiteurs à venir se plonger dans l’univers de la "culture bio", devenue aujourd'hui un véritable mode de vie, plus sain, en adéquation avec des valeurs envionnementales, éthiques, éco-responsables.

Rendez-vous sur France Bleu Alsace en direct de Biobernai, samedi 17 septembre de 11h à 12h avec Isabelle Chalaye.

BiObernai, le rendez-vous bio de la rentrée alsacienne

Adeptes d’un mode de vie plus respectueux et éthique de leur santé et de l’environnement ou simple néophyte en quête d’une initiation à cet univers, le public de BiObernai a la possibilité durant 3 jours d’appréhender l'art de vivre "bio" qui prend aujourd'hui de multiples facettes : en rassemblant de nombreux acteurs de la filière bio d’Alsace et d’ailleurs, BiObernai offre à ses visiteurs un espace d’information, de rencontres, d’échanges, de partages, de transmission de savoirs autour de ce qui est devenu un véritable mode de vie et de consommation, porteur de valeurs fortement plébiscitées : authenticité, respect, éthique, solidarité, consommation responsable et collaborative, écologie,…

BiObernai propose aux visiteurs un parcours de visite libre, à travers différents espaces thématiques : quels que soient ses attentes, besoins ou centres d’intérêts, chacun peut y explorer, à son rythme, les différentes facettes de l'art de "vivre en bio". Outre la possibilité d’y faire ses achats directement auprès des exposants (en majorité locaux), une multitude d’activités, toujours guidées dans un esprit collaboratif, pédagogique et ludique est proposée pour satisfaire tous les publics : conférences et ateliers thématiques (bien-être & santé, environnement, écomobilité, initiatives locales solidaires, etc), nombreuses animations pour petits et grands (ateliers enfants, ateliers cuisine, ateliers bien-être…), déambulations et prestations artistiques mêlant humour et poésie …

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Horaires :

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h

Tarifs :

Venez avant 12h chaque matin, entrez gratuitement au salon !

A partir de 12h : plein tarif 6 € / Tarif solidaire 3 € (réservé aux personnes sans emploi, étudiants, personnes à mobilité réduite sur présentation d'un justificatif)

GRATUIT pour les - de 12 ans

pour les - de 12 ans GRATUIT pour les visiteurs venant à vélo et/ou par le train (sur présentation de leur titre de transport à l'accueil billetterie)

Retrouvez toutes les informations sur Biobernai :