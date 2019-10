Black Pumas à l'Aghja

Eric Burton : Chant, guitare

Adrian Quesada : Guitare

Stephen Bidwell : Batterie

JaRon Marshall : Claviers

Angela Miller : Backing vocal

Lauren Hornsby : Backing vocal

Brendan Bond : Basse

Production : Cartel Concerts

Ce groupe né à Austin (Texas) – sous l’impulsion du guitariste/producteur Adrian Quesada (fondateur de Grupo Fantasma)et du chanteur Eric Burton – joue une soul mélancolique et sensuelle aux accents psychédéliques. Depuis leur premier concert (en février 2018), leur passage à SXSW et leur premier single, Black Moon Rising, chez Colemine Records (en mars 2018), la rumeur ne cesse de grandir à propos des performances scéniques du groupe et notamment de son chanteur qui maîtrise toutes les nuances des grandes voix de la soul. Après un passage remarqué aux Transmusicales de Rennes en décembre 2018, ils reviennent en Europe en 2019 pour la sortie de leur 1er album éponyme. Le projet, qui tient autant du hip-hop East Coast que des classiques de la funk et de la soul, sait pourtant se distinguer des empreintes du genre en affirmant un style unique et captivant. Remarqués après une série de performances au South by Southwest, Black Pumas entament une rapide ascension et se font encenser par de nombreux médias. Avec déjà trois singles sortis, Colors, Black Moon Rising, et Fire, l'album est bien la pépite soul de 2019.