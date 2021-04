Blois : des chefs cuisinent pour les étudiants !

La période n'est pas à la fête pour les étudiants. Précarisés par la crise, souvent privés des petits boulots qui leurs permettaient de payer leurs études et de vivre, cloitrés dans leurs résidences universitaires pour respecter le confinement, ils passent leurs journées devant leur écran d'ordinateur, en naviguant entre lit et bureau.

C'est pourquoi l’association Cuisine en Loir-et-Cher, participe, en partenariat avec Les Disciples d’Escoffier représentés par Rémy Giraud, à l’initiative organisée par le Rotary Club Blois Loire et Châteaux qui a pour objectif d’offrir 200 repas aux étudiants et apprentis de la ville de Blois.

Heureux, les étudiants blésois l'ont été lors de la précédente Edition de cet évènement solidaire le 2 Avril dernier. - Remy Giraud

Cette action solidaire et collective à destination de jeunes durement touchés par la crise actuelle sera également l’occasion pour les chefs et leurs équipes de se retrouver afin de regoûter au plaisir de faire plaisir. Une dizaine de restaurateurs et membres de leurs équipes participeront à la préparation des repas le 21 et 22 avril. repas qui seront donc distribués gratuitement aux étudiants et apprentis à 17h30 à la Halle aux Grains de Blois.

Au menu, des produits simples, transformés justement, et amoureusement, pour régaler les étudiants :

· Asperges du Val de Cisse à la crème d’œuf et chlorophylle de petits pois

· Bœuf de Stéphane Turbeaux cuisiné au satay. Polenta juste snackée ou chou rave

· Madeleine SAINT MICHEL dans l’esprit d’un baba aux épices douces. Mascarpone émulsionné au citron vert et coco.