"Bruel entre les lignes", vendredi 1er Novembre sur France 3

Vendredi 1er novembre à 21h05 sur France 3

France 3 propose une soirée documentaire avec ce film inédit signé Didier Varrod et Nicolas Maupied qui dresse le portrait et retrace la carrière de Patrick Bruel.

Ce film débute le 14 mai 2019. Sur scène, Patrick Bruel fête ses 60 ans. Sur scène. Rien de plus normal pour celui qui n’a jamais pris le temps de s’arrêter. En 2019, il fête aussi un double anniversaire. Ses quarante ans de carrière de comédien depuis Le Coup de sirocco d’Alexandre Arcady. Et les trente ans de la « bruelmania », qui reste un fait historique dans l’histoire de la chanson française. Bruel est à la fois chanteur, acteur, champion de poker et joueur d’échecs. À la fois un artiste exigeant, ayant pris pour modèles les plus grands de la chanson française, et un chanteur populaire. À la fois un homme insolent de réussite et un homme marqué par des blessures aussi bien personnelles que professionnelles.