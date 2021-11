Cette semaine, jouez avec votre radio et gagnez de merveilleux cadeaux

Un séjour dans le Gers, des paniers gourmands, des invitations pour les spectacles, concerts et musées de notre région, c'est à gagner cette semaine en écoutant France Bleu Provence.

Appelez le 04 42 38 08 08 pour jouer et gagner de nombreux cadeaux.

Le 6/9 de France Bleu Provence : "La météo des balcons"

Donnez la météo de chez vous, à 6h20 et 6h45, et gagnez un cadeau France Bleu Provence (grille pain, sac en toile de voile recyclé, montre, mug...) et un sachet de blé de l'espérance Maguy Roubaud

10h à 11h : "Circuits Bleu - Côté saveurs méditerranéennes"

Toutes les recettes de Provence et toutes les cuisines en Provence avec les chefs et les recettes des auditeurs.

Chaque jours, participez à l'émission en donnant vos recettes et gagnez un panier garni d'une valeur de 80 euros à l'occasion Salon des Arts et des Gourmandises les 4 et 5 décembre à Manosque.

Salon des Arts et des Gourmandises à Manosque les 4 et 5 décembre 2021-

11h à 12h : "Circuits Bleu - Côté jeu... Je crains dégun "

Du lundi au vendredi, jouez à votre quiz, dans une ambiance 100% marseillaise, les questions fusent et les meilleurs candidats sont récompensés par de magnifiques cadeaux. Chaque jour, le meilleur score remporte un cadeau France Bleu Provence et un sachet de blé de l'espérance Maguy Roubaud.

Tous les gagnants participent au tirage de fin de semaine (vendredi) pour gagner à l'occasion du marché de Noël d'Auriol les 11 et 12 décembre, un séjour gourmand à la Ferme du Gers. Séjour dans le Gers pour deux personnes chez Mr Pierre LAVA producteur de foie gras a la ferme d’En Siguès à AUBIET 18km d’AUCH - Séjour valable du 10 janvier au 31 mars 2022, non échangeable et non remboursable.

Déroulent du séjour :

Arrivé le Samedi matin à la ferme.

Samedi midi déjeuner à la ferme.

Samedi après-midi découverte de la fabrication de foie gras par le propriétaire.

Samedi soir diner dans un restaurant gastronomique et nuit en chambre d’hôte à proximité de la ferme.

Dimanche matin petit déjeuner, ensuite Mr LAVA fera le guide sur le marché au gras de GIMONT ( 27km d’AUCH)

Marché de noël d'Auriol samedi 11et dimanche 12décembre 2021 en partenariat avec France Bleu Provence.

18h à 19h : " C'est bon pour le moral !"

Et si on prenait la vie du bon côté ? Une heure pour oublier les tracas du quotidien avec des bonnes nouvelles et uniquement des bonnes nouvelles. Partagez votre bonne humeur en participant au jeu "vrai ou faux" et gagnez chaque jour un cadeau France Bleu Provence et un sachet de blé de l'espérance Maguy Roubaud.

Tous les gagnants participent au tirage de fin de semaine (vendredi) pour gagner un panier gourmand d'une valeur de 500€ à l'occasion du village de Noël au Parc Chanot du 26 novembre au 22 décembre 2021.

"C’est Noël à Marseille" 120 exposants - restauration surplace - animations musicales - patinoire - manèges - chalet du père noël.

France Bleu Provence est partenaire de "C’est Noël à Marseille" un village de noël au Parc Chanot du 26 novembre au 22 décembre-

19h à 20h : 100% OM

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporteurs de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel.

Chaque jour gagner un cadeau aux couleurs de l'OM. Tous les gagnants participent au tirage de fin de semaine (vendredi) pour gagner deux invitations pour OM/BREST le 5 décembre

Le week-end 10h à 11h : "À la recherche de La cigale d'or"

Pour retrouver la cigale d'or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées par Kévin Colloc chaque samedi et dimanche à 10h. Cette semaine on vous offre des invitations pour les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence si vous trouver la ville ou le village, et si vous trouver le lieu exact (musée, château, parc..) vous gagnez votre cigale d'or fabriquée par la Faïencerie Louis Sicard.

Jeu internet "Le cabanon des cadeaux"

Inscrivez-vous pour le jeu Le cabanon des cadeaux de France Bleu Provence et gagnez cette semaine un lot de Santons à l'occasion de la Foire aux Santons de Marseille du 20 novembre jusqu'au 2 janvier et des sachets de blé de l'espérance.

