France Bleu Besançon fait sa rentrée ! Les nouveautés en avant-première

A partir du lundi 31 août 2020, France Bleu Besançon fait sa rentrée ! En plus de vos rendez-vous préférés, des nouveautés 100% locales pour vous faire plaisir et vous accompagner tout au long de la journée.

C'est une nouvelle saison qui démarre ! Une saison 100% locale avec 100% d'émotions. France Bleu Besançon vous accompagne avec l'info, la culture, les jeux et des bons plans pour vous vous faciliter la vie au quotidien.

Au programme du lundi au vendredi

6h00 – 9h00 France Bleu Matin

France Bleu Matin, votre incontournable en Franche-Comté pour bien démarrer la journée ! Avec toute l’équipe de France Bleu Matin réveillez-vous dans la bonne humeur avec l’information, l’info-trafic en temps réel, l’actu des réseaux sociaux, l’horoscope, l’humour, et restez au top grâce aux dernières tendances. France Bleu Matin c’est aussi un cadeau fort à gagner chaque jour entre 6h et 9h !

Les nouveautés : à 6h20 l'étudiant du jour vous fait découvrir les formations en Franche-Comté, à 6h45 et 8h15 le baladeur vous emmène à la rencontre des Francs-Comtois, à 7h25 la question du jour répond aux petits tracas du quotidien, à 7h40 le geste vert pour sauver la planète, à 8h40 Marie-Ange vous dévoile son bon plan, à 8h45 on vous propose le plat du jour...

9h00 – 9h30 Côté culture comptez-sur-nous !

La culture en Franche-Comté pour tous. Cinéma, littérature, théâtre, loisirs en Franche-Comté… Tous les bons plans culturels de la région sont chaque matin sur France Bleu Besançon !

Côté culture comptez-sur-nous, du lundi au vendredi 9h/9h30 © Maxppp - PHOTOPQR

9h30 – 10h00 Les Experts France Bleu Besançon vous facilitent la vie

Les experts de France Bleu Besançon vous rendent la vie plus facile ! Actualité de l’immobilier, des assurances, des notaires, des courtiers, du code de la route ou même du sport : les experts se plient en quatre pour vous aider.

10h00 – 11h00 Les Complices

Place aux femmes et aux hommes qui font vivre notre région. Deux complices, un invité et son invité dans les studios de France Bleu Besançon chaque matin. Ils enrichissent la Franche-Comté grâce à leurs actions et nous découvrons leur vie, leurs rencontres et leurs visions d’avenir pour notre région.

11h00 – 12h00 Le Kezako

Gagnez de très beaux cadeaux chaque semaine ! Jouez avec le commissaire-priseur de France Bleu Besançon. Un lieu, un personnage ou un objet à découvrir tous les matins !

KEZAKO ? Du lundi au vendredi de 11h à 12h © Getty - Giuseppe Lombardo / EyeEm

16h00 – 19h00 C’est l’Happy Hour

On se change les idées et on prend la vie du bon côté ! Une après-midi à votre service pour vous raccompagner du travail dans la bonne humeur. Divertissement, musique, jeux et bonnes idées d’activités, de loisirs pour l’ensemble de la famille, en soutenant la reprise du tourisme et de la culture !

Les nouveautés : à 16h08 la visite virtuelle d'un lieu en Franche-Comté, à 16h20 le coup de coeur des libraires pour le livre à lire absolument...

Au programme du week-end

7h00 – 9h00 France Bleu Matin week-end

France Bleu Matin week-end, votre incontournable en Franche-Comté pour bien démarrer la journée ! Avec toute l’équipe de France Bleu Matin réveillez-vous dans la bonne humeur avec l’information, l’info-trafic en temps réel, l’actu des réseaux sociaux, l’horoscope, l’humour, et restez au top grâce aux dernières tendances. France Bleu Matin week-end c’est aussi un cadeau fort à gagner chaque jour entre 6h et 9h !

9h00 – 10h00 Les Experts jardin (samedi) / Les Experts maison déco brico (dimanche)

Les experts vous facilitent la vie ! Le samedi France Bleu Besançon vous aide à réussir vos plantations au jardin ou en intérieur ; le dimanche on s’occupe de la déco de votre logement.

10h00 – 11h00 Ils font bouger la Franche-Comté

Les femmes et les hommes qui font bouger la Franche-Comté sont à l’honneur ! Chaque week-end portrait de ces francs-comtois d’exception à travers leurs engagements, leurs actions et leurs valeurs.

11h00 – 12h30 Le Touché Comté !

Le célèbre jeu de vos week-ends ! Un kilo de comté à gagner. Tous les week-ends gagnez votre kilo de comté ! Sur une grille de 36 cases, à vous de trouver les cases gagnantes pour vous régaler.

1 kilo de comté à gagner ! © Maxppp - PHOTOPQR

17h00 – 18h00 Le replay des invités de l’Happy Hour

Le replay des invités de l’Happy Hour. De nombreux invités se succèdent chaque soir dès 17h au micro de France Bleu Besançon avec de nombreux loisirs culturels pour profiter à 100% de notre région. Réécoutez ces invités et leurs idées sorties de 17h à 18h.

18h00 – 19h00 Les Complices de France Bleu Besançon

Places aux femmes et aux hommes qui font vivre notre région. Deux complices sont les invités de France Bleu Besançon chaque matin. Ils font bouger la Franche-Comté grâce à leurs actions et nous découvrons leur vie, leur rencontre et leurs visions d’avenir pour notre région. Vous les avez loupés ? On les réécoute chaque week-end de 18h à 19h.

Et pour plus d'informations sur nos programmes :

Retrouvez la grille de programme quotidienne sur francebleu.fr ou sur l'appli France Bleu.

Votre radio vous informe également sur Facebook, Twitter, Instagram et Dailymotion.

Pour participer, poser vos questions et jouer, un seul numéro, le 03.81.83.31.11.