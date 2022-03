C'est la Semaine Citoyenne à Saint-Avertin !

Une semaine de sensibilisation des élèves et du grand public aux petits gestes qui peuvent changer beaucoup de choses.

Le service jeunesse et culturel de la Ville de Saint-Avertin en partenariat avec les associations et les conseils de quartiers saint-avertinois proposent pendant une semaine des actions autour du développement durable.

Au programme, des interventions au collège autour des actions éco-citoyennes et des ateliers de réparation durant les temps périscolaires dans les trois écoles de la ville.

En parallèle, des animations ouvertes à tous vont permettre de se rencontrer, de s’informer et de partager ensemble cette semaine citoyenne à travers un Repair Café, un ciné-débat et un grand ramassage des déchets dans toute la ville.

Programme :

REPAIR CAFE – JE RÉPARE MES OBJETS DU QUOTIDIEN

Mercredi 23 mars – 14h et 16h15

Salle du patrimoine – Médiathèque

Sur inscription au 02 34 36 81 08 ou mediatheque@ville-saint-avertin.fr

Avant de jeter, essayons de réparer ! Le temps d’un après-midi, venez tenter le sauvetage de vos petits objets du quotidien (manette de jeux, sèche-cheveux…) Pour lutter contre l’obsolescence programmée de certains objets et éviter le gaspillage.



CINE-DEBAT - ZÉRO DÉCHET

Samedi 26 mars – 16h

Salle du patrimoine – Médiathèque

Sur inscription au 02 34 36 81 08 ou mediatheque@ville-saint-avertin.fr

Que deviennent nos déchets une fois à la poubelle et surtout comment en réduire la masse ?

Venez regarder « Ma vie zéro déchet » de Donatien Lemaître, un documentaire tout public qui explore le mode de vie zéro déchet et la gestion de nos détritus aujourd’hui en France. La séance sera animée par l’association Zéro Déchet Touraine.



NETTOYAGE CITOYEN – RAMASSAGE DES DÉCHETS

Samedi 26 mars - De 10h à 13h

A Saint-Avertin sur l’un des 8 points de ramassage (voir ci-dessous)

Depuis de nombreuses années, des « Journées mondiales du nettoyage de la planète » permettent de ramasser un maximum de déchets, mais surtout, permettent d’éveiller les consciences en invitant la société à réfléchir sur sa consommation quotidienne et sur la création de déchets qui en résulte.

Le Conseil Municipal des Jeunes et les conseils de quartiers organisent un grand ramassage des déchets dans toute la ville en partenariat avec le SAS Football, le SAS Basket et l'Amicale des Grands Champs.



RDV à 10h, le samedi 26 mars, dans un des points de ramassage de votre choix :

- Port-Avertin (au bord du Petit Cher) en présence de l’association Surfrider 37

- École maternelle Léon Brulon

- École élémentaire Henri Adam

- École élémentaire des Grands Champs

- Domaine de Cangé

- Gymnase des 11 Arpents

- Mail Barbara Hendricks – au départ de la rue Paul Langevin

- Salle de tir à l’arc de la Bellerie