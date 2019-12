C'est Noël sur France Bleu Loire Océan

Nantes, France

France Bleu Loire Océan s'installe, place Napoléon à La Roche-sur-Yon, pour découvrir les festivités de Noël

Noël en Fête à la Roche-sur-Yon du 14 au 23 décembre. L’occasion de flâner place Napoléon, au milieu du marché gourmand et du marché de créateurs. Le Père Noël, lui, accueillera les enfants dans son village, dans le jardin de la mairie. Rencontre, boules à vœux, maquillage et balades à poney... Au programme également des spectacles de rues et des concerts au Cyel.

Spectacle Gueules d'Ours - Cie Remue-Ménage

A ne pas rater, « Gueule d’ours » un spectacle déambulatoire avec des ours géants et lumineux, samedi 14 décembre entre la Place Napoléon et la Place de Vendée... « Flocky, l’Etoile des neiges » le spectacle pyromusical de Jacques Couturier.

Programme complet sur larochesuryon.fr

France Bleu Loire Océan en direct de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, samedi 14 décembre entre 16h00 à 19h00.