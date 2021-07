Cap sur le rire à Erbalonga

RCFM est partenaire de la 7e édition du festival Cap sur le rire. Ecoutez nous et gagnez vos places !!!

2 one man show et 1 woman show.

15 juillet : INES REG

La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?

La nudité est-elle une arme efficace en politique ? Se marier est-ce un jeu comme les autres ? Tant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up. Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous convaincre de venir, lisez les critiques et réservez !!

Prix 40€ - Prix CE 38€ - Pass 3 Soirs : I.REG / JARRY / G.PROUST 100€

Inès Reg - .

16 juillet : GASPARD PROUST

Après une saison entière à Paris, Gaspard Proust jouera quelques exceptionnelles en tournée. Soir après soir, il réécrit son spectacle. Ni tout à fait le même ni tout à fait un autre.

Prix 40€ - Prix CE 38€ - Pass 3 Soirs : I.REG / JARRY / G.PROUST 100€

Gaspard Proust - .

17 juillet : JARRY

Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours aussi fou, déjanté, rythmé et tendre… Mais qui est Jarry ? Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la larme facile et au courage à tout épreuve… mais pas que... Jarry vous accueille chez lui : il va vous parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons rompus… comme lors d’une soirée entre amis ! 1H30 d’aventure humaine, de tête à tête, où chaque représentation sera unique : un véritable moment de partage, familial et convivial où l’interactivité est la clé. De tout horizon, de tout âge, on a tous quelque-chose à vivre avec JARRY. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour allez voir Jarry au moins une fois dans votre vie !

Prix 38€ - Prix CE 36€ - Pass 3 Soirs : I.REG / JARRY / G.PROUST 100€