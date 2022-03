Carnaval de Maîche, édition 2022, avec France Bleu Besançon

L'édition 2022 du Carnaval de Maîche aura lieu les 19 et 20 mars.

Incontournable en Franche-Comté, le carnaval de Maîche aura lieu cette année les 19 et 20 mars.

2 jours, 700 costumés, 400 musiciens, 3 chapiteaux, 2 tonnes de confettis... de quoi passer un week-end de folie !

Préparez-vous pour une avalanche de confettis ! © Getty - Slawomir Olzacki / EyeEm

Au programme

Samedi 19 mars :

- Animations de rue de 14h00 à 3h00 du matin ;

- 16h30 / 19h00 : Boum des enfants avec DJ, apéritif concert, grand concert cacophonique de toues les musiciens ;

- Dès 21h00 : soirée festive, 3 chapiteaux, 3 ambiances (années 80, variétés ou DJ déjanté) ;

- Dès 21h30 : défilé des musiques de nuit.

Dimanche 20 mars :

- Ouverture à partir de 11h00 avec les cliques et musiques ;

- 14h30 : grand défilé costumé, plus de 1000 participants, nombreux chars décorés, Guggen & musique ;

- 18h00 : embrasement du bonhomme Carnaval (plus de 5m de haut !).

Venez déguisés ! © Getty - Fernando Vazquez Miras

Jouez avec France Bleu Besançon et gagnez peut-être votre pass week-en VIP pour 2 personnes !

