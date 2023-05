CARTE - Débord de Loire : les meilleurs points de vue pour suivre la grande parade nautique

La flotte maritime quittera Saint-Nazaire aux alentours de 13h10 pour rejoindre la flotte fluviale au niveau du Pellerin vers 16h45. L'arrivée à Nantes est prévue vers 18h45 (les horaires peuvent changer en fonction de la météo). Le spectacle nautique promet assurément d'être grandiose, coloré et festif tout le long de la remontée de l'estuaire.

**OÙ SE PLACER ? NOS MEILLEURS POINTS DE VUE

Nous vous proposons notre sélection des meilleurs points de vue pour suivre ce spectacle nautique depuis les bords de la Loire. Choisissez votre spot avec notre carte en ligne ci-dessous. (Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'être modifiés en fonction des conditions météorologiques).

- Si la carte ne s'affiche pas, cliquez sur : Afficher la carte des points de vue**

À PARTIR DE 13H10 - SAINT-NAZAIRE ET SAINT-BRÉVIN-LES-PINS

Le départ pourra s'observer depuis le Vieux Môle à l'entrée du port de Saint-Nazaire. Notre conseil : il faudra arriver tôt pour se placer afin d'immortaliser le passage à porter de main des 3 Mâts. La vue y sera imprenable !

Depuis la rive sud, l'esplanade de Mindin et la plage au pied du Serpent de Mer, seront deux spots d'observation à retenir également pour suivre le passage de la Grande Parade. Un déjeuner sur l'herbe est organisé sur la Place Bougainville. Un agréable moment pour patienter jusqu'au passage de la flotte. Le programme des manifestations prévues est en ligne : Débord de Loire à Saint-Brévin

VERS 14H30 - PAIMBOEUF, DEPUIS LE QUAI

Le quai aux maisons colorées de la ville de Paimboeuf sera un site idéal pour assister au passage de la flotte maritime. C'est également depuis ce petit port que des passagers pourront embarquer à bord du célèbre 3 Mâts " Le Français " pour une croisière de 4h15 en aller simple jusqu'à Nantes.

Sur la rive Nord, c'est devant la Pointe de l'Île à Cordemais, vers 15h10, que les spectateurs pourront admirer le passage des embarcations.

DÈS 16H45 - LES QUAIS DU PELLERIN ET DE COUËRON

C'est le SPOT idéal, notre coup de cœur ! Les flottes maritime et fluviale se rejoignent et prennent la direction des quais nantais. Le regroupement est prévu à 16h45 devant les communes du Pellerin et de Saint-Jean-De Boiseau, un immanquable de la Grande Parade nautique.

Le + : à partir de 15h à Couëron est organisée une Vélo Parade qui permettra de suivre la Parade Nautique à bicyclette jusqu'à Nantes. Une fanfare animera également les bords de la Loire de la ville riveraine.

VERS 17H35 - BOUGUENAIS À PORT LAVIGNE

C'est à Port Lavigne, au pied du Pont de Cheviré, que les spectateurs pourront voir évoluer tous les bateaux présents à Débord de Loire. De 15h à 23h, histoire de se mettre dans l'ambiance, une ATYPIK GUINGUETTE vous accueillera dans le centre de cet ancien village de pêcheurs. Fête, convivialité, expositions, concerts... seront au rendez-vous !

DÈS 18H25 - TRENTEMOULT SUR LE QUAI

Depuis le petit village de pêcheurs et son quai, le point de vue sera idéal pour admirer l'ensemble des embarcations des deux flottes réunies. Ce point de passage marque aussi la dernière étape avant l'entrée dans le port de Nantes au niveau du quai des Antilles, aux pieds des deux grues TITAN dont la Grue Jaune la plus célèbre.

VERS 18H45 - ARRIVÉE PRÉVUE À NANTES

C'est depuis le Hangar aux Bananes, de la pointe de l'Île de Nantes et sur le quai des Antilles que les spectateurs pourront assister à l'entrée des bateaux dans le bras nord de la Loire. Le final de cette parade lui aura lieu le long du quai de la Fosse entre le navire musée "Le Maillé-Brézé" et le pont Anne de Bretagne, points d'accostages des 3 Mâts, les invités d'honneur de cette 3ᵉ édition.

Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur : deborddeloire.fr/pratique

+ TOUS LES MOUVEMENTS DES BATEAUX PRÉSENTS

Pour ne rien manquer des navigations des plus beaux bateaux présents à Débord de Loire, retrouvez les dates et horaires de leurs mouvements prévus du 29 mai au 5 juin en Loire sur la carte ci-dessous.

À noter que le vendredi 2 juin, les navires d'exception : le Belem , l' Oosterschelde (au départ de Nantes), du Biche et du Grayhound (au départ de saint-Nazaire) rallieront l'île de Noirmoutier. Arrivée prévue aux alentours de 14h.