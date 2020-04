Cassel - Malgré le confinement le carnaval toujours vivant

D’habitude la haute ville des flandres est réveillée à 6 heures du matin par les tambours et grosses caisses. Cette année confinement oblige, pas de défilés dans les rues de Cassel, mais la diffusion d’air de carnaval par une sono installée dans la collégiale et quelques Carnavaleux vêtus de leurs cletches devant leur maison.

Carnaval de Cassel confiné - Flandres télévision

Un carnaval qui s’est prolongé sur les réseaux sociaux. A la demande de la ville et des associations carnavalesques les Casseloises et Casselois sont invités a envoyer leur video de carnaval "confiné". Une demande (avec beaucoup d'émotion) du président des amis de "Reuze Papa" et "Reuze Maman" Pascal Galloo.

Le carnaval de Cassel à la maison avec le père au trombone, le fils qui joue du cor et la fille à la trompette.

Cette année le carnaval de Cassel fête ses 160 ans. La compilation des vidéos a voir sur la page Facebook de la ville de Cassel.