Caval'océane sur la plage de Saint-Jean-de-Monts.

Festival équestre les 1er et 2 octobre à Saint-Jean-de-Monts

Pendant 2 jours, la plage de Saint-Jean-de-Monts va vibrer au rythme des sabots ! Concours de saut d’obstacles, polo, horse ball, spectacles : un événement idéal pour découvrir une multitude de sports équestres en version plage !

Pour la première fois, Caval’Océane propose de découvrir le polo version plage ! Les cavaliers des écuries de la Roselière seront présents tout au long du weekend pour présenter ce sport méconnu du public et ses règles dans un cadre inhabituel. Sur un terrain de 120m de long sur 50m de large, deux équipes de deux joueurs s’affronteront. Leurs montures, des petits chevaux à l’agilité et à l’adresse reconnues qui permettent des actions rapides, promettent des matchs rythmés et toniques.

À découvrir cette année : Un spectacle inédit : tout au long du week-end, les spectateurs pourront assister à un spectacle mêlant liberté, dressage, voltige cosaque… Des démonstrations de chevaux miniatures, du Horse-ball version plage, le horse-ball est un sport collectif rapide et spectaculaire très attrayant. Vous pourrez également mettre le pied à l’étrier avec les différents baptêmes et balades proposés.

Caval'Océane, les 1er et 2 octobre sur la plage de Saint-Jean-de-Monts