Ce vendredi 4 février, France Bleu Besançon a besoin de vooooooous !! ❤

En 2021, la Collecte Nationale c’était plus de 70 000 bénévoles investis, dans 6 000 magasins et grandes surfaces. La Collecte Nationale c’est aussi un grand moment de solidarité et de convivialité, durant trois jours d'engagement. France Bleu Besançon soutient et accompagne les Restos du Cœur !