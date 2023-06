Célébrez l'été avec France Bleu Besançon !

Nous avons minutieusement sélectionné pour vous une gamme d'activités ludiques qui sauront ravir petits et grands. Que vous soyez amateurs de défis, en quête de découvertes ou simplement en recherche de bons moments en famille ou entre amis, nous avons pensé à tout pour rendre votre été véritablement mémorable.

ⓘ Publicité

Des sensations fortes vous attendent !

Laissez-nous vous guider vers de magnifiques randonnées matinales. Rejoignez-nous du lundi au vendredi à 7h15 pour la Rando du Matin, en partenariat avec la Fédération Française de Randonnée de Franche-Comté . Découvrez les plus beaux endroits de notre région lors de balades en pleine nature. C'est l'occasion idéale de respirer l'air frais et de profiter des paysages enchanteurs qui nous entourent.

Du lundi au vendredi à 7h15 pour la Rando du Matin! © Getty - Jean-Philippe Tournut

Si vous recherchez des sensations fortes et des découvertes, ne manquez pas le GPS France Bleu. Cyril Seguin a testé pour vous des activités qui promettent des montées d'adrénaline. Restez à l'écoute pour découvrir les lieux fascinants à explorer et les expériences palpitantes à vivre.

Les festivals estivaux sont également mis à l'honneur sur France Bleu Besançon. Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos émissions en compagnie de bénévoles et de programmateurs, pour vous plonger dans l'ambiance festive de la région. Dansez, chantez et profitez des moments de convivialité offerts par ces événements estivaux.

Dansez, chantez et profitez de l'été dans un festival! © Getty - C'est les photos que j'aime...

L'été est également une période propice pour savourer les délices culinaires de la région. Rejoignez-nous chaque jour du lundi au vendredi de 10h à 11h pour les saveurs de votre été. Les chefs de Franche-Comté partageront leurs meilleures recettes, vous enseignant l'art de préparer des salades estivales rafraîchissantes et des cocktails savoureux. Laissez-vous inspirer et régalez-vous de ces plaisirs gourmands.

Du lundi au vendredi de 10h à 11h pour les saveurs de votre été! © Getty - Alexander Spatari

N'oubliez pas notre émission spéciale "Ma France l'Été" ! Chaque jour, en direct d'une locale de France Bleu, nous vous invitons à plonger au cœur des richesses de nos différentes régions. C'est l'occasion idéale de donner envie à nos auditeurs de visiter vos régions, de faire un détour lors de leurs vacances. Ne manquez pas le passage à Besançon les 14, 15 et 16 août, pour des moments de partage et de découverte.

Du divertissement et des cadeaux à gogo !

Découvrez nos cabines de plage France Bleu Besançon, où chaque cabine renferme un cadeau. Chaque jour, ouvrez une cabine et repartez avec le précieux présent qu'elle renferme. Laissez-vous surprendre et gagnez de magnifiques récompenses !

Laquelle choisirez-vous ? © Getty - miguelangelortega

Ne manquez pas non plus notre jeu exclusif, le Pass été de France Bleu Besançon. Avec ce pass en poche, profitez de réductions exclusives sur une variété d'activités estivales dans la région. Sports nautiques, randonnées en montagne, festivals en plein air... Les possibilités sont infinies ! Préparez-vous à vivre des moments de pur bonheur en famille ou entre amis grâce à ce précieux sésame estival.

Les amateurs de culture et de connaissances seront comblés avec notre jeu "Comté ou pas comté ?". Testez vos connaissances sur la région et la culture générale, et si vous obtenez le plus grand nombre de bonnes réponses, vous repartirez avec un cadeau à la clé.

Si vous êtes un véritable détective dans l'âme, le jeu "À la recherche du Totem Horloger" est fait pour vous. Faites preuve de sagacité en essayant de deviner l'endroit où se trouve le mystérieux totem horloger. À chaque étape, des cadeaux sont à gagner. Que ce soit en devinant la commune, le lieu exact, ou en étant le premier à le trouver, votre perspicacité sera récompensée.

Êtes-vous un véritable détective dans l'âme ? © Getty - Jacobs Stock Photography Ltd

Et pour les amateurs de découvertes et d'évasion, ne manquez pas notre chronique "Franche-Comté Évasion". Chaque week-end à 7h20, nous vous offrons la chance de remporter le Pass Franche-Comté Évasion , qui vous permettra de découvrir l'un des 14 sites exceptionnels de la région. Une occasion unique de partir à l'aventure et de vivre des expériences mémorables.

Chers auditeurs, préparez-vous à vivre un été exceptionnel avec France Bleu Besançon. Enfilez votre maillot de bain, mettez-vous de bonne humeur et embarquez avec nous pour une saison estivale inoubliable ! Que vous soyez détectives en herbe, amateurs de fromages ou des aventuriers intrépides, nous avons des jeux qui sauront combler toutes vos envies.

N'oubliez pas : la seule règle est de s'amuser ! L'équipe de France Bleu Besançon vous attend avec impatience à partir du 3 juillet pour partager des moments de pur bonheur et de divertissement tout au long de cet été ensoleillé.