Célébrons ensemble la Fête de la Forêt dans les Cévennes les 12 et 13 Mai !

RETENEZ CETTE DATE !

Les 12 et 13 mai 2023 se déroule pour les passionnées de nature : la fête de la forêt !

Un renforcement de la culture forestière, qui est partagé sur les territoires des deux Chartes Forestières de Territoires.

ⓘ Publicité

Une opportunité donc pour les élus et partenaires des Chartes Forestières de communiquer sur les objectifs, concernant les enjeux forestiers du territoire ainsi que sur la filière bois locale. Cela permet de construire un lieu de rencontre et de dialogue entre le grand public et les professionnels de la filière bois.

Cette édition 2023 se déroulera à Florac et à Barre-des-Cévennes.

Au programme

- Des conférences

- Des contes

-Des balades forestières

- Des démonstrations de machines forestières

- Des animations pour les enfants

- Des ciné-débat

Et bien plus encore ! Le programme détaillé sera dévoilé quelques semaines avant l’événement.

Participation Gratuite