Celtomania 2022: découvrez la culture bretonne et celtique dans 23 communes de Loire- Atlantique

Opéra sur écrans géants : projection de "Madame Butterfly", l'œuvre de G. Puccini à Nantes, Rennes et Angers

Jeudi 16 juin - 20h, sur écrans géants l’un des opéras le plus joué au monde « Madame Butterfly » de Puccini sera projeté en direct depuis l’Opéra de Rennes. Un spectacle gratuit proposé par Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes diffusé simultanément en plein air à Nantes, Rennes et Angers.