Cérémonie de remise des étoiles Guide Michelin : France Bleu La Rochelle en direct de Cognac mardi 22 mars

Mardi 22 mars 2022, de 12h à 13h et de 16h à 19h, France Bleu La Rochelle est en direct du Théâtre de L'Avant-scène à Cognac (16) pour vous faire vivre la "Cérémonie des Etoiles Michelin 2022".

C'est l'événement annuel du monde de la gastronomie avec ce mardi 22 mars la Cérémonie des Etoilés Michelin. Pour la première fois cet événement se déroule en région, France Bleu met donc les petits plats dans les grands pour vous faire vivre cette journée. Willy Rovelli et sa tribu sont en direct du Théâtre L'Avant-scène à Cognac entre 12h et 13h avec des Chefs et des restaurateurs venus de toute la France.

Willy Rovelli tous les jours sur France Bleu ! © Radio France - @francebleu.fr

Toujours le 22 mars mais de 16h à 19h, c'est Daniel Gimeno qui donne la parole en direct sur France Bleu La Rochelle à d'autres chefs mais aussi des sommeliers, restaurateurs et représentants du Guide Michelin.