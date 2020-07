Cet été jouez et profitez d'activités de loisirs en famille avec Sud Vendée Littoral

Une sortie en paddle, ou en canoë, une partie de Paintball, une visite à La Maison du Maître de Digues #cetétéensudvendéelittoral et France Bleu La Rochelle vous offrent vos activités ludiques et de découvertes en famille !

Cet été destination famille, dans le sud Vendée, gagnez votre pass famille avec France Bleu La Rochelle et Office de Tourisme Sud Vendée Littoral Tourisme

#ParteZenFrance et Sud Vendée Littoral vous invitent à découvrir le Marais Poitevin, La Maison du Maître de Digues, un écomusée sur la vie dans le marais desséché et de ses habitants, vous comprendrez l'histoire et les paysages du Marais Poitevin et l'univers du Marais mouillé et des Huttiers

Entre La Rochelle et le Marais Poitevin, réservez votre canoë au camping l'ile Cariot à Chaillé-les-Marais et laissez vous porter au fil des multiples canaux navigables à l'ombre des frênes "têtards", fraicheur garantie !

Canoés Camping l'Ile Cariot à Chaillé les Marais - Camping l'Ile Cariot à Chaillé les Marais

Votre sortie en Stand Up Paddle, votre glisse sur un plan d'eau de mer, une sensation de legèreté, Atlantic Wake Park de l'Aiguillon sur mer vous l'offre ! Atlantic Wake Park c'est le parc de loisir nautique de l'atlantique !

Stand Up Paddle avec l'Atlantic WakePark - l'Atlantic WakePark

Equipés de masques de protections et de lanceurs propulsant des billes de peintures c'est le Paintball ! malice et tactique seront vos qualités pour affronter l'équipe adversaire, à découvrir en famille à la Faute sur mer avec Axe Yon Paintball

Axe Yon Paintball - La Faute sur mer 85 - Axe Yon Paintball

Bel été ! pensez à venir masqué !