Cet été, passez le sur France Bleu Alsace

Toute la journée, des idées de balades, des jeux, de la cuisine, du vélo, des conseils pour votre jardin et vos animaux, et bien entendu, la musique de France Bleu.

Et qui dit été, dit cartes postales d'été. Que diriez-vous de redécouvrir votre région avec notre reportage «Le voyage en Alsace», avec des personnalités, des lieux insolites, des histoires sur la thématique des cours d'eau.

Et pour un été tout en fraicheur, on vous fait découvrir les plus beaux campings d'Alsace et peut-être même le fameux emplacement 17 !

Côté musique, France Bleu vous fait un cadeau exceptionnel. En exclusivité, écoutez tout au long de l'été la série "Get back, le son des Beatles!", et fêtez les 60 ans des Beatles.

Ne cherchez plus, embarquement immédiat pour un superbe été sur France Bleu Alsace!

