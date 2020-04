Chai les Filles, la box de vin 100% vigneronnes

Chai les Filles est un concept de vin par abonnement. Tous les mois découvrez chez vous, une box de 2 ou 3 bouteilles de vin différentes et confectionnée exclusivement par des vigneronnes françaises.

Chai les Filles, c’est comme ça !

L'idée est née à Baillargues en 2015. Mélanie Dauphin est professeur, cette épicurienne et passionnée de vins s’est inspirée des box de produits cosmétiques, pour imaginer ce concept : proposer des abonnements en ligne pour la livraison de box de vins exclusivement vinifiés par des vigneronnes.

Guidée par Fabien Caussé, vigneron et œnologue à Gaillac dans Le Tarn, Mélanie arpente le vignoble Languedocien et va de salons en les salons à la recherche de jolis flacons. Partager des émotions et des coups de cœur en toute simplicité, c'est aussi l'ADN de Chai les filles.

Pour vous surprendre tous les mois, nous recherchons, débusquons, dégustons, des vins confectionnés par des vigneronnes pour ne retenir que ceux qui nous ont fait vibrer

Sur le site Chai les Filles.fr, retrouvez dans le Coin des Filles, l'ensemble des vigneronnes sélectionnées, l'histoire de leur domaine, leur secrets de fabrication et les messages qu'elles transmettent avec leur divin nectar.

Sur la box d'avril, bénéficiez d'un code promo : FBH. À la clé une belle bouteille de Terre des 2 Sources à Montoulieu, à l'extrémité nord de l’appellation Terrasses du Larzac.