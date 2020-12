30 000 jouets pour les Restos du coeur : Le Père-Noël est tourangeau

Une pluie de bonnes nouvelles

Que d'incertitudes ont plané au-dessus du chalet France Bleu Touraine / Les restos du coeur !!! Avec la crise sanitaire et le confinement, le grand marché de Noël de Tours a dû être annulé. Et, si France Bleu, les restos du coeur et la mairie n'ont jamais cessé de chercher une solution pour pouvoir malgré tout organiser une collecte de jouets, celle-ci a bien failli ne pas pouvoir se faire cette année. Heureusement, l'assouplissement des règles du confinement a permis l'organisation à Tours de 4 marchés de Noël de taille plus réduite. Le chalet France Bleu / Les Restos du coeur y a trouvé sa place et ouvrira, donc, bien ses portes ce vendredi 4 décembre à 10H.



Des palettes entières de jouets prêts à être offerts aux associations - WDK PARTNER

Un coup d'envoi exceptionnel

Si le projet de collecte a tremblé sous les assauts de la COVID-19, l'entreprise WDK PARTNER, spécialiste du jouet depuis 60 ans a, comme beaucoup de sociétés, été touchée par l'impact économique de cette crise sanitaire. Sur le site de Tauxigny, par exemple, elle s'est retrouvée dans l'incapacité d'organiser son traditionnel déstockage annuel avant les fêtes.

Mais il ne lui a pas échappé non plus que les associations d’aide aux plus démunis ont vu les demandes augmenter de façon conséquente et multiplient actuellement les appels aux dons.

L'entreprise a donc alors souhaité mettre en place une action de grande envergure pour témoigner de son soutien aux plus précaires.

La magie de Noël s'en est sans doute mêlé, qui a voulu qu'à ce moment-là France Bleu et WDK PARTNER se rencontrent pour vous préparer quelques jolies surprises à l'antenne pendant les fêtes de fin d'année. Le chalet France / Bleu Resto du cœur s'est invité dans la discussion et le distributeur de jouets, leader en France a décidé d'offrir à cette collecte un coup de starter absolument exceptionnel : un don de 30 000 jouets tout neufs aux Restos du cœur ! Ce don aura un impact bien au-delà des frontières de l'Indre-et-Loire puisqu'il profitera aux enfants de 17 départements.

La logistique du site de Tauxigny en oeuvre pour le chargement des camions de jouets - WDK PARTNER

Les Restos du Cœur ne seront d'ailleurs pas les seuls à bénéficier de cet élan de générosité puisque ce sont en tout 50 000 jouets qui ont quitté, ces derniers jours, les sites de WDK PARTNER de Tauxigny et de Reims, à destination des Restos du cœur et de la Croix Rouge, pour qu'un maximum d'enfants puisse recevoir un cadeau du Père-Noël.

On compte sur vous

Il paraît que la générosité est contagieuse. Et, contrairement au virus de la COVID, pas question de s'en protéger !

Alors, bien sûr, vous aussi vous pouvez offrir un Noël plus doux à toutes celles et ceux qui en ont besoin:

Les bénévoles des Restos du coeur vous accueilleront au Chalet France Bleu tous les vendredis, samedis et dimanches de 10H à 19H jusqu'au 20 décembre place de la Résistance. Vous pourrez y faire des dons financiers (par chèque uniquement), des dons de denrées alimentaires (boîtes de conserves, épicerie sèche...), des dons de produits de première nécessité et bien sûr... des dons de jouets! Les Restos sont à la recherche de jouets neufs ou en bon état.

Si vous êtes aussi fidèles au rendez-vous que les années précédentes et que vos dons viennent grossir encore celui de WDK PARTNER alors, oui, nous pourrons l'affirmer : le Père-Noël est tourangeau ! D'ailleurs, il pourrait bien vous offrir quelques jouets à vous aussi, grâce à WDK PARTNER si vous jouez pendant les fêtes sur France Bleu Touraine. Mais chhhhhut ! On ne vous a rien dit ;-)