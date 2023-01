Chant'Appart 2023 en Pays de la Loire

87 lieux, 28 groupes d’artistes pour cette 29ème édition du Festival Chant’Appart. Du 3 février au 26 mars, en Vendée, en Loire Atlantique et dans le Maine-et-Loire. Des spectacles de chanson chez des particuliers et dans des petits lieux…

Chant’Appart sert la chanson au plus près des spectateurs dans la région Pays de la Loire en organisant des spectacles de proximité dans des lieux atypiques… en bref dans des lieux où elle n’a pas l’habitude d’aller ! Il arrive même que « les accueillants » poussent les meubles du salon, fassent place à micros et projecteurs, bref transforment des lieux privés en salles de spectacle public, avec pour bouquet final un buffet rassemblant dans une belle convivialité artistes et spectateurs.

Ce lundi 23 janvier, Christian Gervais, "Chef de chœur" de Chant'Appart nous livre les grandes lignes de l'édition 2023, au micro de Cathy Kerzerho, à 9h10 sur France Bleu Loire Océan.

Chant’Appart 2023 c’est du 3 février au 6 mars chez vous !