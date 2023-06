Charente-Maritime : collecte de la Banque Alimentaire les 2, 3 et 4 juin

Légumes secs, riz, café, céréales, compotes, huile... toutes les denrées non périssables sont les bienvenues dans les sacs des bénévoles de la Banque Alimentaire de la Charente-Maritime . Objectif : 81 tonnes, un chiffre calqué sur les résultats de l’année dernière. Pour y parvenir, l’opération aura lieu dans 120 supermarchés et hypermarchés de Charente–Maritime. Plusieurs espoirs du Stade Rochelais viendront également prêter main forte aux 3.500 bénévoles durant les trois jours de collecte.

ⓘ Publicité

Compenser la baisse des dons des industriels

"On assiste à une diminution de 15% des dons en ramasse, [c’est-à-dire les denrées récupérés auprès des supermarchés avant qu’elles ne soient jetées], déplore Muriel Verger, responsable communication de la Banque Alimentaire de Charente-Maritime. "Les industriels font plus attention à leur stock ou font plus de réduction", analyse-t-elle. En conséquence : moins de denrées disponibles pour les associations, denrées pourtant nécessaires pour fournir des paniers alimentaires équilibrés.

À la fin de la collecte, les produits seront distribués à 67 associations afin qu’elles s’occupent de leur répartition auprès des 16 000 bénéficiaires de l’opération.